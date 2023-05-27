Предыдущая / «Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако
Формула 1 / Гран При Монако Галерея

Галерея: Мария Шарапова вручила Ферстаппену приз за поул в Монако

Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира и победительница пяти турниров Большого шлема передала гонщику Red Bull Racing традиционную мини-шину, которую получают все победители квалификаций в Ф1

Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, получает приз Pirelli из рук экс-первой ракетки мира Марии Шараповой
Читайте также:
Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, получает приз Pirelli из рук экс-первой ракетки мира Марии Шараповой
Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, получает приз Pirelli из рук экс-первой ракетки мира Марии Шараповой
1/4

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, получает приз Pirelli из рук экс-первой ракетки мира Марии Шараповой
Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, получает приз Pirelli из рук экс-первой ракетки мира Марии Шараповой
2/4

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, получает приз Pirelli из рук экс-первой ракетки мира Марии Шараповой
Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, получает приз Pirelli из рук экс-первой ракетки мира Марии Шараповой
3/4

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, получает приз Pirelli из рук экс-первой ракетки мира Марии Шараповой
Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, получает приз Pirelli из рук экс-первой ракетки мира Марии Шараповой
4/4

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

«Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако
Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако

«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако

Формула 1
Гран При Монако

«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако «Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Монако

Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако: дуэли в квалификациях

«Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако

«Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако

Формула 1
Гран При Монако

«Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако «Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако

Самое важное:

«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако

«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако «Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Гран При Монако: пять быстрых выводов

Гран При Монако: пять быстрых выводов

F1 Формула 1
Гран При Монако

Гран При Монако: пять быстрых выводов Гран При Монако: пять быстрых выводов

Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

F1 Формула 1
Гран При Монако

Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.