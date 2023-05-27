Галерея: Мария Шарапова вручила Ферстаппену приз за поул в Монако
Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира и победительница пяти турниров Большого шлема передала гонщику Red Bull Racing традиционную мини-шину, которую получают все победители квалификаций в Ф1
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако
«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако «Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако
Гран При Монако: дуэли в квалификациях
Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако: дуэли в квалификациях
«Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако
«Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако «Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако
Самое важное:
«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако
«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако «Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Гран При Монако: пять быстрых выводов
Гран При Монако: пять быстрых выводов Гран При Монако: пять быстрых выводов
Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды
Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды
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