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Формула 1 / Галерея

Галерея: ливрея Mercedes F1 2020 года

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Галерея: ливрея Mercedes F1 2020 года
Автор:
, Ответственный редактор
10 февр. 2020 г., 12:06

В понедельник команда штутгартского концерна показала новую раскраску своей машины с логотипами спонсора Eneos.

Логотипы британской химической компании помещены на верхний воздухозаборник и торцевые пластины переднего и заднего крыла. Кроме того, их можно найти на Halo и главной плоскости заднего крыла.

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Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год
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Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год

Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Александр Кабановский

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