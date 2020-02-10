Галерея: ливрея Mercedes F1 2020 года

Логотипы британской химической компании помещены на верхний воздухозаборник и торцевые пластины переднего и заднего крыла. Кроме того, их можно найти на Halo и главной плоскости заднего крыла.

Слайдер Список Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год 1 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год 2 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год 3 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Mercedes AMG F1 W10 в ливрее 2020 года 4 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год 5 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Mercedes AMG F1 W10 в ливрее 2020 года 6 / 13 Фотограф: Джонатан Нобл Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год 7 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год 8 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год 9 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год 10 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год 11 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год 12 / 13 Фотограф: Mercedes AMG Mercedes AMG F1 W10 в ливрее 2020 года 13 / 13 Фотограф: Джонатан Нобл