Галерея: ливрея Mercedes F1 2020 года
Поделились
Комментарии
В понедельник команда штутгартского концерна показала новую раскраску своей машины с логотипами спонсора Eneos.
Логотипы британской химической компании помещены на верхний воздухозаборник и торцевые пластины переднего и заднего крыла. Кроме того, их можно найти на Halo и главной плоскости заднего крыла.
Читайте также:
Слайдер
Список
Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год
1/13
Фотограф: Mercedes AMG
Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год
2/13
Фотограф: Mercedes AMG
Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год
3/13
Фотограф: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W10 в ливрее 2020 года
4/13
Фотограф: Mercedes AMG
Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год
5/13
Фотограф: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W10 в ливрее 2020 года
6/13
Фотограф: Джонатан Нобл
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
7/13
Фотограф: Mercedes AMG
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
8/13
Фотограф: Mercedes AMG
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
9/13
Фотограф: Mercedes AMG
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
10/13
Фотограф: Mercedes AMG
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
11/13
Фотограф: Mercedes AMG
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
12/13
Фотограф: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W10 в ливрее 2020 года
13/13
Фотограф: Джонатан Нобл
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Галерея: ливрея Mercedes F1 2020 года
Поделились
Комментарии
База данных
12 мар. - 15 мар.
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
Слайд-шоу