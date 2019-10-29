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Формула 1 / Галерея

Квят в Техасе: лучшие фото Даниила с гонок в Штате одинокой звезды

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Квят в Техасе: лучшие фото Даниила с гонок в Штате одинокой звезды
29 окт. 2019 г., 15:51

Российский пилот провел на трассе в Остине четыре гонки, по ходу которых успел и побороться за лидерство, и попасть в зрелищную аварию, и даже поплясать с напарником на пит-лейне в ожидании квалификации. Одного Даниил пока не сделал: не финишировал выше 10-го места..

Слайдер
Список

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
1/69

Фотограф: Райнер Эрхардт

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
2/69

Фотограф: Райнер Эрхардт

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
3/69

Фотограф: XPB Images

2014 год. В боксах Toro Rosso на пятничной тренировке

2014 год. В боксах Toro Rosso на пятничной тренировке
4/69

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
5/69

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
6/69

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
7/69

Фотограф: XPB Images

2014 год. На параде пилотов

2014 год. На параде пилотов
8/69

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 в гонке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 в гонке
9/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. На прогулке по трассе

2015 год. На прогулке по трассе
10/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке
11/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке
12/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок

2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок
13/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок

2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок
14/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок

2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок
15/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок

2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок
16/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. В боксах Red Bull с Пьером Гасли по ходу пятничных тренировок

2015 год. В боксах Red Bull с Пьером Гасли по ходу пятничных тренировок
17/69

Фотограф: Sutton Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
18/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
19/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
20/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. С Даниэлем Риккардо на пит-лейн во время ожидания отложенной из-за дождя квалификации

2015 год. С Даниэлем Риккардо на пит-лейн во время ожидания отложенной из-за дождя квалификации
21/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
22/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
23/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
24/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. В боксах Red Bull с Кристианом Хорнером во время воскресной квалификации

2015 год. В боксах Red Bull с Кристианом Хорнером во время воскресной квалификации
25/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. На параде пилотов

2015 год. На параде пилотов
26/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. На стартовой решетке с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе

2015 год. На стартовой решетке с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе
27/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. На стартовой решетке

2015 год. На стартовой решетке
28/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. На стартовой решетке

2015 год. На стартовой решетке
29/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. Борьба с Льюисом Хэмилтоном

2015 год. Борьба с Льюисом Хэмилтоном
30/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. Борьба с Льюисом Хэмилтоном

2015 год. Борьба с Льюисом Хэмилтоном
31/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. Борьба с Себастьяном Феттелем

2015 год. Борьба с Себастьяном Феттелем
32/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 в гонке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 в гонке
33/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 в гонке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 в гонке
34/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. После вылета с трассы в гонке

2015 год. После вылета с трассы в гонке
35/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. После вылета с трассы в гонке

2015 год. После вылета с трассы в гонке
36/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. После вылета с трассы в гонке

2015 год. После вылета с трассы в гонке
37/69

Фотограф: XPB Images

2015 год. После вылета с трассы в гонке

2015 год. После вылета с трассы в гонке
38/69

Фотограф: XPB Images

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
39/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
40/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
41/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
42/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
43/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
44/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
45/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
46/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок

2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
47/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
48/69

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
49/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В паддоке трассы в Остине

2016 год. В паддоке трассы в Остине
50/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. В паддоке трассы в Остине

2016 год. В паддоке трассы в Остине
51/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. На параде пилотов

2016 год. На параде пилотов
52/69

Фотограф: XPB Images

2016 год. На параде пилотов с Дженсоном Баттоном

2016 год. На параде пилотов с Дженсоном Баттоном
53/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке
54/69

Фотограф: Red Bull Content Pool

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке
55/69

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке
56/69

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке
57/69

Фотограф: XPB Images

2017 год. В паддоке трассы в Остине

2017 год. В паддоке трассы в Остине
58/69

Фотограф: Sutton Images

2017 год. На прогулке по трассе

2017 год. На прогулке по трассе
59/69

Фотограф: Sutton Images

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на пятничной тренировке

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на пятничной тренировке
60/69

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на пятничной тренировке

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на пятничной тренировке
61/69

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на пятничной тренировке

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на пятничной тренировке
62/69

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

2017 год. С Брендоном Хартли на встрече с болельщиками

2017 год. С Брендоном Хартли на встрече с болельщиками
63/69

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на квалификации

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на квалификации
64/69

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2017 год. С Валттери Боттасом перед парадом пилотов

2017 год. С Валттери Боттасом перед парадом пилотов
65/69

Фотограф: Sutton Images

2017 год. С Брендоном Хартли на параде пилотов

2017 год. С Брендоном Хартли на параде пилотов
66/69

Фотограф: Sutton Images

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки
67/69

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

2017 год. Борьба со Стоффелем Вандорном в гонке

2017 год. Борьба со Стоффелем Вандорном в гонке
68/69

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки

2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки
69/69

Фотограф: Sutton Images

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