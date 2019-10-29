Квят в Техасе: лучшие фото Даниила с гонок в Штате одинокой звезды
Российский пилот провел на трассе в Остине четыре гонки, по ходу которых успел и побороться за лидерство, и попасть в зрелищную аварию, и даже поплясать с напарником на пит-лейне в ожидании квалификации. Одного Даниил пока не сделал: не финишировал выше 10-го места..
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
Фотограф: Райнер Эрхардт
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
Фотограф: Райнер Эрхардт
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
2014 год. В боксах Toro Rosso на пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
2014 год. На параде пилотов
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 в гонке
Фотограф: XPB Images
2015 год. На прогулке по трассе
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничной тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок
Фотограф: XPB Images
2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок
Фотограф: XPB Images
2015 год. В боксах Red Bull по ходу пятничных тренировок
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. В боксах Red Bull с Пьером Гасли по ходу пятничных тренировок
Фотограф: Sutton Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
Фотограф: XPB Images
2015 год. С Даниэлем Риккардо на пит-лейн во время ожидания отложенной из-за дождя квалификации
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
Фотограф: XPB Images
2015 год. В боксах Red Bull с Кристианом Хорнером во время воскресной квалификации
Фотограф: XPB Images
2015 год. На параде пилотов
Фотограф: XPB Images
2015 год. На стартовой решетке с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. На стартовой решетке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. На стартовой решетке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. Борьба с Льюисом Хэмилтоном
Фотограф: XPB Images
2015 год. Борьба с Льюисом Хэмилтоном
Фотограф: XPB Images
2015 год. Борьба с Себастьяном Феттелем
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 в гонке
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 в гонке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. После вылета с трассы в гонке
Фотограф: XPB Images
2015 год. После вылета с трассы в гонке
Фотограф: XPB Images
2015 год. После вылета с трассы в гонке
Фотограф: XPB Images
2015 год. После вылета с трассы в гонке
Фотограф: XPB Images
2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В боксах Toro Rosso по ходу пятничных тренировок
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В паддоке трассы в Остине
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. В паддоке трассы в Остине
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. На параде пилотов
Фотограф: XPB Images
2016 год. На параде пилотов с Дженсоном Баттоном
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке
Фотограф: Red Bull Content Pool
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 в гонке
Фотограф: XPB Images
2017 год. В паддоке трассы в Остине
Фотограф: Sutton Images
2017 год. На прогулке по трассе
Фотограф: Sutton Images
2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на пятничной тренировке
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на пятничной тренировке
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на пятничной тренировке
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
2017 год. С Брендоном Хартли на встрече с болельщиками
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 на квалификации
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
2017 год. С Валттери Боттасом перед парадом пилотов
Фотограф: Sutton Images
2017 год. С Брендоном Хартли на параде пилотов
Фотограф: Sutton Images
2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
2017 год. Борьба со Стоффелем Вандорном в гонке
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
2017 год. За рулем болида Toro Rosso STR12 по ходу гонки
Фотограф: Sutton Images
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|Формула 1
Квят в Техасе: лучшие фото Даниила с гонок в Штате одинокой звезды
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