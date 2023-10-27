Формула 1 Гран При Мексики
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Галерея: Хюлькенберг подготовил к своей 200-й гонке в Ф1 специальный шлем

Немецкий пилот с момента дебюта в 2010 году провел в Формуле 1 уже 199 гонок. По случаю наступающего юбилея он привез в Мексику небольшую экспозицию, посвященную своей карьере, а также подготовил специальную раскраску шлема, собранную из кадров его выступлений

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Шлем Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки
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Детали шлема Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки

Детали шлема Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки
1 - 6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Детали шлема Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки

Детали шлема Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки
2 - 6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Нико Хюлькенберг, Haas F1, со шлемом в честь его 200-й гонки

Нико Хюлькенберг, Haas F1, со шлемом в честь его 200-й гонки
3 - 6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Нико Хюлькенберг, Haas F1, со шлемом в честь его 200-й гонки

Нико Хюлькенберг, Haas F1, со шлемом в честь его 200-й гонки
4 - 6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Шлем Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки

Шлем Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки
5 - 6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Шлем Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки

Шлем Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки
6 - 6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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