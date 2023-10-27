Галерея: Хюлькенберг подготовил к своей 200-й гонке в Ф1 специальный шлем
Немецкий пилот с момента дебюта в 2010 году провел в Формуле 1 уже 199 гонок. По случаю наступающего юбилея он привез в Мексику небольшую экспозицию, посвященную своей карьере, а также подготовил специальную раскраску шлема, собранную из кадров его выступлений
Детали шлема Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Детали шлема Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Нико Хюлькенберг, Haas F1, со шлемом в честь его 200-й гонки
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Нико Хюлькенберг, Haas F1, со шлемом в честь его 200-й гонки
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Шлем Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Шлем Нико Хюлькенберга, Haas F1, в честь его 200-й гонки
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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