Галерея: каким станет обновленный Гран При Майами
Вот как изменится инфраструктура флоридской трассы к гонке 2023 года
Фотограф: Miami GP
Фотограф: Miami GP
Фотограф: Miami GP
Фотограф: Miami GP
Фотограф: Miami GP
Фотограф: Miami GP
Фотограф: Miami GP
Фотограф: Miami GP
Фотограф: Miami GP
Трассу в Майами реконструируют к новому сезону Ф1. Конфигурация останется прежней
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