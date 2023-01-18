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Формула 1 / Гран При Майами Галерея

Галерея: каким станет обновленный Гран При Майами

Вот как изменится инфраструктура флоридской трассы к гонке 2023 года

Галерея: каким станет обновленный Гран При Майами
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Фотограф: Miami GP

Новый Паддок-клуб Гран При Майами, компьютерный рендер
Новый Паддок-клуб Гран При Майами, компьютерный рендер
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Гостевая зона команд на Гран При Майами
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Гостевая зона команд на Гран При Майами
Гостевая зона команд на Гран При Майами
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Гостевая зона команд на Гран При Майами
Гостевая зона команд на Гран При Майами
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Фотограф: Miami GP

Гостевая зона команд на Гран При Майами
Гостевая зона команд на Гран При Майами
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Трассу в Майами реконструируют к новому сезону Ф1. Конфигурация останется прежней

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