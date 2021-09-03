Галерея: как выглядят современные болиды Ф1 в Зандфорте

Формула 1 вернулась на трассу в голландском Зандфорте после паузы длиной в 36 лет. Это значит, что гонщикам и инженерам придется осваиваться с новыми поворотами и новым дорожным покрытием, а фотографам и ценителям гоночных фотографий – с новыми ракурсами. Как выглядят болиды Ф1 на хорошо известной, но долгое время игнорировавшейся чемпионатом мира трассе – демонстрируют кадры, сделанные по ходу первой тренировки Гран При Нидерландов.

Карлос Сайнс 1 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Пьер Гасли 2 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Ландо Норрис 3 / 15 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Антонио Джовинацци 4 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Автомобили на пит-лейне 5 / 15 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Никита Мазепин 6 / 15 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Макс Ферстаппен 7 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Мик Шумахер 8 / 15 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Карлос Сайнс 9 / 15 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Себастьян Феттель 10 / 15 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Валттери Боттас 11 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Лэнс Стролл 12 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Шарль Леклер 13 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Лэнс Стролл 14 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images Эстебан Окон 15 / 15 Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images