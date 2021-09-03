Галерея: как выглядят современные болиды Ф1 в Зандфорте
Чемпионат вернулся на трассу, где в последний раз гонка Формулы 1 прошла в 1986 году
Формула 1 вернулась на трассу в голландском Зандфорте после паузы длиной в 36 лет. Это значит, что гонщикам и инженерам придется осваиваться с новыми поворотами и новым дорожным покрытием, а фотографам и ценителям гоночных фотографий – с новыми ракурсами. Как выглядят болиды Ф1 на хорошо известной, но долгое время игнорировавшейся чемпионатом мира трассе – демонстрируют кадры, сделанные по ходу первой тренировки Гран При Нидерландов.
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Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
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