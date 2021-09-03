Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хэмилтон не увидел в переходе Расселла поводов для волнения Следующая / Феттелю заменили мотор после проблем в тренировке
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Галерея: как выглядят современные болиды Ф1 в Зандфорте

Чемпионат вернулся на трассу, где в последний раз гонка Формулы 1 прошла в 1986 году

Галерея: как выглядят современные болиды Ф1 в Зандфорте

Формула 1 вернулась на трассу в голландском Зандфорте после паузы длиной в 36 лет. Это значит, что гонщикам и инженерам придется осваиваться с новыми поворотами и новым дорожным покрытием, а фотографам и ценителям гоночных фотографий – с новыми ракурсами. Как выглядят болиды Ф1 на хорошо известной, но долгое время игнорировавшейся чемпионатом мира трассе – демонстрируют кадры, сделанные по ходу первой тренировки Гран При Нидерландов.

Читайте также:

Карлос Сайнс
Карлос Сайнс
1/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Пьер Гасли
Пьер Гасли
2/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Ландо Норрис
Ландо Норрис
3/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Антонио Джовинацци
Антонио Джовинацци
4/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Автомобили на пит-лейне
Автомобили на пит-лейне
5/15

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Никита Мазепин
Никита Мазепин
6/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
7/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мик Шумахер
Мик Шумахер
8/15

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Карлос Сайнс
Карлос Сайнс
9/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
10/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Валттери Боттас
Валттери Боттас
11/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Лэнс Стролл
Лэнс Стролл
12/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Шарль Леклер
Шарль Леклер
13/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Лэнс Стролл
Лэнс Стролл
14/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Эстебан Окон
Эстебан Окон
15/15

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Поделились
Комментарии
Хэмилтон не увидел в переходе Расселла поводов для волнения

Предыдущая новость

Хэмилтон не увидел в переходе Расселла поводов для волнения

Следующая новость

Феттелю заменили мотор после проблем в тренировке

Феттелю заменили мотор после проблем в тренировке
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался

3 ч
2
Формула 1

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер

1 дн
3
Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

24 мин
4
Формула 1

Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли

6 ч
5
Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

42 мин
Самое важное:
Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams
Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

24мин
Риккардо признал ошибку в работе с настройками
Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

42мин
Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон
Формула 1

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон

1 ч
Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации
Формула 1

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации

1 ч
Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа
Формула 1

Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Самое читаемое Сегодня

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался
Формула 1 Формула 1

Две Ferrari быстрее всех в FP2 в Зандфорте, болид Хэмилтона сломался

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер
Формула 1 Формула 1

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams
Формула 1 Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли
Формула 1 Формула 1

Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли

Риккардо признал ошибку в работе с настройками
Формула 1 Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон пообещал подарки всем зрителям гонки в Спа

Хэмилтон поблагодарил Боттаса за работу в пятницу
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон поблагодарил Боттаса за работу в пятницу

Ферстаппен: Мой круг не показал реального темпа Red Bull
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Мой круг не показал реального темпа Red Bull

Самое важное:

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams
Формула 1 Формула 1

Вольф пообещал не блокировать контракт Элбона с Williams

Риккардо признал ошибку в работе с настройками
Формула 1 Формула 1

Риккардо признал ошибку в работе с настройками

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон
Формула 1 Формула 1

Окон назвал баланс в Зандфорте лучшим за весь сезон

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.