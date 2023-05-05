Галерея: как в Майами переделали медленную «эску» Связка 14-го и 15-го поворотов стала объектом для критики после дебютного визита Ф1 в Майами в 2022-м из-за слишком высоких поребриков и излишней узости. Пилоты преодолевали связку на второй передаче и скорости 70 км/ч. К гонке 2023 года этот участок переделали, оснастив барьерами TecPro и сделав выход более быстрым