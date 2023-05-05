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Галерея: как в Майами переделали медленную «эску»

Связка 14-го и 15-го поворотов стала объектом для критики после дебютного визита Ф1 в Майами в 2022-м из-за слишком высоких поребриков и излишней узости. Пилоты преодолевали связку на второй передаче и скорости 70 км/ч. К гонке 2023 года этот участок переделали, оснастив барьерами TecPro и сделав выход более быстрым

Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
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Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
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Фотограф: Рональд Фординг

Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
3/6

Фотограф: Рональд Фординг

Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
4/6

Фотограф: Рональд Фординг

Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
5/6

Фотограф: Рональд Фординг

Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
Изменения в 14-м и 15-м поворотах трассы в Майами
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Фотограф: Рональд Фординг

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Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами

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