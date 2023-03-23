Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия
Посетители смогут пройти по этим залам только 24 марта. Но Motorsport.com уже сейчас покажет вам весьма любопытную экспозицию
Формула 1 впервые в своей истории проведет специализированную выставку, где расскажет о своей истории и современности. Наши коллеги из испанской редакции Motorsport.com побывали там за день до открытия.
Первые залы посвящены прошлому гонок – там представлены старые машины, можно узнать о развитии технологий и о тех, чьи имена вписаны в летопись спорта: Энцо Феррари, Берни Экклстоуне, Айртоне Сенне.
Однако куда больший акцент сделан на нынешнем дне. Экспонаты дают возможность изучить конструкцию машины, разобранной буквально по винтикам, увидеть в подробностях многие решения и узнать о них.
Отдельный затемненный зал отдан безопасности: в его центре стоит сгоревшая машина Ромена Грожана из Бахрейна. Покрытые копотью останки Haas француза и по сей день производят сильное впечатление. Там же на больших экранах крутят повтор памятного пожара.
Следом представлена большая коллекция шлемов чемпионов мира и победителей Гран При разных лет., есть и несколько интерактивных стендов.
Содержимое части выставки организаторы попросили пока держать в тайне – но те, кто видел эти экспонаты, называют их приятным сюрпризом для всех поклонников Ф1.
Экспозиция будет развернута в выставочном комплексе IFEMA в Мадриде до 16 июня.
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
Фотограф: Хуанхо Саес
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Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия
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