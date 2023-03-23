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Формула 1 Галерея

Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия

Посетители смогут пройти по этим залам только 24 марта. Но Motorsport.com уже сейчас покажет вам весьма любопытную экспозицию

Хуанхо Саес
Автор:
Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия
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Формула 1 впервые в своей истории проведет специализированную выставку, где расскажет о своей истории и современности. Наши коллеги из испанской редакции Motorsport.com побывали там за день до открытия. 

Первые залы посвящены прошлому гонок – там представлены старые машины, можно узнать о развитии технологий и о тех, чьи имена вписаны в летопись спорта: Энцо Феррари, Берни Экклстоуне, Айртоне Сенне. 

Однако куда больший акцент сделан на нынешнем дне. Экспонаты дают возможность изучить конструкцию машины, разобранной буквально по винтикам, увидеть в подробностях многие решения и узнать о них. 

Отдельный затемненный зал отдан безопасности: в его центре стоит сгоревшая машина Ромена Грожана из Бахрейна. Покрытые копотью останки Haas француза и по сей день производят сильное впечатление. Там же на больших экранах крутят повтор памятного пожара. 

Следом представлена большая коллекция шлемов чемпионов мира и победителей Гран При разных лет., есть и несколько интерактивных стендов. 

Содержимое части выставки организаторы попросили пока держать в тайне – но те, кто видел эти экспонаты, называют их приятным сюрпризом для всех поклонников Ф1. 

Экспозиция будет развернута в выставочном комплексе IFEMA в Мадриде до 16 июня. 

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
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Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
2/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Манекены Мики Хаккинена и Кими Райкконена
Манекены Мики Хаккинена и Кими Райкконена
3/23

Фотограф: Хуанхо Саес

AlphaTauri AT01
AlphaTauri AT01
4/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Коллекция шлемов
Коллекция шлемов
5/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Коллекция шлемов
Коллекция шлемов
6/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Коллекция шлемов
Коллекция шлемов
7/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Коллекция шлемов
Коллекция шлемов
8/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Руль McLaren MP4-23
Руль McLaren MP4-23
9/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Сгоревшая машина Haas VF-20 Ромена Грожана после аварии в Бахрейне 2020 года
Сгоревшая машина Haas VF-20 Ромена Грожана после аварии в Бахрейне 2020 года
10/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Сгоревшая машина Haas VF-20 Ромена Грожана после аварии в Бахрейне 2020 года
Сгоревшая машина Haas VF-20 Ромена Грожана после аварии в Бахрейне 2020 года
11/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Сгоревшая машина Haas VF-20 Ромена Грожана после аварии в Бахрейне 2020 года
Сгоревшая машина Haas VF-20 Ромена Грожана после аварии в Бахрейне 2020 года
12/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
13/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
14/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
15/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
16/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
17/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
18/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
19/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
20/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
21/23

Фотограф: Хуанхо Саес

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
Экспонат выставки Ф1 в Мадриде
22/23

Фотограф: Хуанхо Саес

AlphaTauri AT01
AlphaTauri AT01
23/23

Фотограф: Хуанхо Саес

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