Галерея: Формула 1 проведет большую выставку в Мадриде. Мы побывали там до открытия

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Формула 1 впервые в своей истории проведет специализированную выставку, где расскажет о своей истории и современности. Наши коллеги из испанской редакции Motorsport.com побывали там за день до открытия.

Первые залы посвящены прошлому гонок – там представлены старые машины, можно узнать о развитии технологий и о тех, чьи имена вписаны в летопись спорта: Энцо Феррари, Берни Экклстоуне, Айртоне Сенне.

Однако куда больший акцент сделан на нынешнем дне. Экспонаты дают возможность изучить конструкцию машины, разобранной буквально по винтикам, увидеть в подробностях многие решения и узнать о них.

Отдельный затемненный зал отдан безопасности: в его центре стоит сгоревшая машина Ромена Грожана из Бахрейна. Покрытые копотью останки Haas француза и по сей день производят сильное впечатление. Там же на больших экранах крутят повтор памятного пожара.

Следом представлена большая коллекция шлемов чемпионов мира и победителей Гран При разных лет., есть и несколько интерактивных стендов.

Содержимое части выставки организаторы попросили пока держать в тайне – но те, кто видел эти экспонаты, называют их приятным сюрпризом для всех поклонников Ф1.

Экспозиция будет развернута в выставочном комплексе IFEMA в Мадриде до 16 июня.

Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 1 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 2 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Манекены Мики Хаккинена и Кими Райкконена 3 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес AlphaTauri AT01 4 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Коллекция шлемов 5 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Коллекция шлемов 6 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Коллекция шлемов 7 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Коллекция шлемов 8 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Руль McLaren MP4-23 9 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Сгоревшая машина Haas VF-20 Ромена Грожана после аварии в Бахрейне 2020 года 10 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Сгоревшая машина Haas VF-20 Ромена Грожана после аварии в Бахрейне 2020 года 11 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Сгоревшая машина Haas VF-20 Ромена Грожана после аварии в Бахрейне 2020 года 12 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 13 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 14 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 15 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 16 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 17 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 18 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 19 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 20 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 21 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес Экспонат выставки Ф1 в Мадриде 22 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес AlphaTauri AT01 23 / 23 Фотограф: Хуанхо Саес