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Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме

Свежеиспеченный чемпион мира 2023 года перекрасил шлем в цвет арабской ночи, которая принесла ему третий подряд титул сильнейшего гонщика Ф1 по итогам субботнего спринта

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
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Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
1/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, со шлемом для воскресной гонки в Катаре
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, со шлемом для воскресной гонки в Катаре
2/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
3/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
4/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
5/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
6/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
7/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
8/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
9/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
10/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
11/14

Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
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Фотограф: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для воскресной гонки в Катаре
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Фотограф: Red Bull Content Pool

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FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте
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