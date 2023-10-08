Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме
Свежеиспеченный чемпион мира 2023 года перекрасил шлем в цвет арабской ночи, которая принесла ему третий подряд титул сильнейшего гонщика Ф1 по итогам субботнего спринта
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте
Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте Пересу придется стартовать с пит-лейна из-за замены шасси после аварии в спринте
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
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Ферстаппен выиграл третий титул после аварии Переса в спринте Ферстаппен выиграл третий титул после аварии Переса в спринте
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Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Катара
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