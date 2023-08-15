Галерея: Ферстаппен показал раскраску шлема для домашнего Гран При

Сезон Формулы 1 возобновится после летних каникул 25-27 августа, когда состоится голландский этап. С 2021 года, когда эта гонка вернулась в календарь Ф1, главный местный герой Макс Ферстаппен всегда приветствует своих многочисленных поклонников особой версией шлема.

И нынешний сезон не стал исключением.

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для Гран При НИдерландов Фото: Социальные сети Макса Ферстаппена

В этот раз специальный вариант сохранит тот же дизайн элементов, который действующий чемпион мира использовал на всех 12 прошедших этапах, а вот цветовая гамма станет иной. Базовый тон останется полностью белым, а вот фирменный лев на вершине будет изображен на фоне голландского триколора.

Его же цвета, красный и темно-синий, использованы для контурных элементов – один с правой стороны, а другой – слева.

Год назад Макс выиграл в Зандфорте, использовав для шлема цвета своего отца Йоса. Также он стал сильнейшим и в 2021-м, оба раза стартовав с поула.

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для Гран При НИдерландов