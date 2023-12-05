Формула 1
Галерея

Галерея: Ferrari устроила световое шоу в Маранелло

Скудерия использовала световые и звуковые средства, чтобы напомнить о своей истории и успехах в 2023 году – прежде всего речь о победе в «24 часах Ле-Мана»

Обновлено
Световое шоу Ferrari в Маранелло

«Путешествие через свет, звуки и образы, которые отражают суть того, чем мы являемся, отмечают наши успехи и ведут нас к еще более светлому будущему», – так Джон Элканн, президент Ferrari, описал зрелищное шоу, которое в понедельник вечером впервые состоялось в Маранелло.

Инсталляцию создали с помощью 400 элементов – это проекторы, светодиодные панели и лазерные эффекты. Она напоминает об истории марки Ferrari, начиная с 1947 года и до июньской победы в Ле-Мане.

Световое шоу Ferrari в Маранелло

Световое шоу Ferrari в Маранелло
1 - 10

Фотограф: Ferrari Ferrari

Световое шоу Ferrari в Маранелло

Световое шоу Ferrari в Маранелло
2 - 10

Фотограф: Ferrari Ferrari

Световое шоу Ferrari в Маранелло

Световое шоу Ferrari в Маранелло
3 - 10

Фотограф: Ferrari Ferrari

Световое шоу Ferrari в Маранелло

Световое шоу Ferrari в Маранелло
4 - 10

Фотограф: Ferrari Ferrari

Световое шоу Ferrari в Маранелло

Световое шоу Ferrari в Маранелло
5 - 10

Фотограф: Ferrari Ferrari

Световое шоу Ferrari в Маранелло

Световое шоу Ferrari в Маранелло
6 - 10

Фотограф: Ferrari Ferrari

Световое шоу Ferrari в Маранелло

Световое шоу Ferrari в Маранелло
7 - 10

Фотограф: Ferrari Ferrari

Световое шоу Ferrari в Маранелло

Световое шоу Ferrari в Маранелло
8 - 10

Фотограф: Ferrari Ferrari

Световое шоу Ferrari в Маранелло

Световое шоу Ferrari в Маранелло
9 - 10

Фотограф: Ferrari Ferrari

Световое шоу Ferrari в Маранелло

Световое шоу Ferrari в Маранелло
10 - 10

Фотограф: Ferrari Ferrari

«Традиции и инновации всегда были ключевыми ценностями для нас в Ferrari. Наша история, которой мы гордимся, лежит в основе смелых и неожиданных решений при движении вперед, – добавил Элканн. – Это световое шоу посвящено мужчинам и женщинам Ferrari, которые делают необыкновенное возможным, а также семье Ferrari, представленной по всему миру – именно она делает нашу компанию уникальной».

Шоу повторят в ближайшие несколько дней, чтобы все работники Скудерии и гости Маранелло смогли полюбоваться им.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Формула 1 выбрала шесть Гран При, где в 2024-м пройдут спринты
Следующая новость Мекис поблагодарил Ferrari за раннее увольнение
Ferrari
Больше от
Ferrari
Мекис поблагодарил Ferrari за раннее увольнение

Мекис поблагодарил Ferrari за раннее увольнение

Формула 1

Мекис поблагодарил Ferrari за раннее увольнение Мекис поблагодарил Ferrari за раннее увольнение

Источник: Ferrari переманила из Red Bull и Mercedes 15 инженеров

Источник: Ferrari переманила из Red Bull и Mercedes 15 инженеров

Формула 1

Источник: Ferrari переманила из Red Bull и Mercedes 15 инженеров Источник: Ferrari переманила из Red Bull и Mercedes 15 инженеров

Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года

Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года

Формула 1

Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года Большой босс Ferrari пообещал оставить Леклера и Сайнса после 2024 года

Самое важное:

В Mercedes отвергли «необоснованные обвинения» в адрес своего босса

В Mercedes отвергли «необоснованные обвинения» в адрес своего босса

F1 Формула 1

В Mercedes отвергли «необоснованные обвинения» в адрес своего босса В Mercedes отвергли «необоснованные обвинения» в адрес своего босса

Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф

Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф

F1 Формула 1

Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф

Галерея: новая американская команда MotoGP показала свою ливрею

Галерея: новая американская команда MotoGP показала свою ливрею

MGP MotoGP

Галерея: новая американская команда MotoGP показала свою ливрею Галерея: новая американская команда MotoGP показала свою ливрею

FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов

FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов

F1 Формула 1

FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов FIA начала расследование в отношении четы Вольф из-за конфликта интересов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.