Галерея: Ferrari устроила световое шоу в Маранелло
Скудерия использовала световые и звуковые средства, чтобы напомнить о своей истории и успехах в 2023 году – прежде всего речь о победе в «24 часах Ле-Мана»
«Путешествие через свет, звуки и образы, которые отражают суть того, чем мы являемся, отмечают наши успехи и ведут нас к еще более светлому будущему», – так Джон Элканн, президент Ferrari, описал зрелищное шоу, которое в понедельник вечером впервые состоялось в Маранелло.
Инсталляцию создали с помощью 400 элементов – это проекторы, светодиодные панели и лазерные эффекты. Она напоминает об истории марки Ferrari, начиная с 1947 года и до июньской победы в Ле-Мане.
Световое шоу Ferrari в Маранелло
Фотограф: Ferrari Ferrari
Световое шоу Ferrari в Маранелло
Фотограф: Ferrari Ferrari
Световое шоу Ferrari в Маранелло
Фотограф: Ferrari Ferrari
Световое шоу Ferrari в Маранелло
Фотограф: Ferrari Ferrari
Световое шоу Ferrari в Маранелло
Фотограф: Ferrari Ferrari
Световое шоу Ferrari в Маранелло
Фотограф: Ferrari Ferrari
Световое шоу Ferrari в Маранелло
Фотограф: Ferrari Ferrari
Световое шоу Ferrari в Маранелло
Фотограф: Ferrari Ferrari
Световое шоу Ferrari в Маранелло
Фотограф: Ferrari Ferrari
Световое шоу Ferrari в Маранелло
Фотограф: Ferrari Ferrari
«Традиции и инновации всегда были ключевыми ценностями для нас в Ferrari. Наша история, которой мы гордимся, лежит в основе смелых и неожиданных решений при движении вперед, – добавил Элканн. – Это световое шоу посвящено мужчинам и женщинам Ferrari, которые делают необыкновенное возможным, а также семье Ferrari, представленной по всему миру – именно она делает нашу компанию уникальной».
Шоу повторят в ближайшие несколько дней, чтобы все работники Скудерии и гости Маранелло смогли полюбоваться им.
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