Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
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Галерея: Ferrari подготовила ретро-ливрею для Лас-Вегаса

К алому цвету на предстоящем Гран При добавится белый, который Скудерия использовала много десятилетий назад

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Марио Андретти, Ferrari 312B2

Белыми станут заднее крыло SF-23, часть капота двигателя, стартовые номера и еще некоторые элементы, а также все спонсорские логотипы. Этот шаг потребовал одобрения партнеров команды, и те дали свое согласие. 

Источником вдохновения такой цветовой схемы стала раскраска Ferrari 312B, на которой в 1971 году выступал Марио Андретти и одержал свою первую победу в Ф1 на этапе в ЮАР.

Белый и после этого регулярно присутствовал в ливрее машин из Маранелло, однако от него отказались после крайне неудачного для команды сезона-1993. 

В2016-м Ferrari вновь вспомнила про этот цвет, однако и тот чемпионат не принес успехов – Себастьян Феттель с Кими Райкконеном не одержали ни одной победы в Гран При. 

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Ливрея Ferrari SF-23 для Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ливрея Ferrari SF-23 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея Ferrari SF-23 для Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ливрея Ferrari SF-23 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея Ferrari SF-23 для Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Ливрея Ferrari SF-23 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея Ferrari SF-23 для Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Ferrari Ferrari

 

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