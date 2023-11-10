Галерея: Ferrari подготовила ретро-ливрею для Лас-Вегаса

Белыми станут заднее крыло SF-23, часть капота двигателя, стартовые номера и еще некоторые элементы, а также все спонсорские логотипы. Этот шаг потребовал одобрения партнеров команды, и те дали свое согласие.

Источником вдохновения такой цветовой схемы стала раскраска Ferrari 312B, на которой в 1971 году выступал Марио Андретти и одержал свою первую победу в Ф1 на этапе в ЮАР.

Белый и после этого регулярно присутствовал в ливрее машин из Маранелло, однако от него отказались после крайне неудачного для команды сезона-1993.

В2016-м Ferrari вновь вспомнила про этот цвет, однако и тот чемпионат не принес успехов – Себастьян Феттель с Кими Райкконеном не одержали ни одной победы в Гран При.