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Формула 1 / Гран При Италии Галерея

Галерея: Ferrari подготовила красно-желтую ливрею для домашнего Гран При

В Монце машины Скудерии и комбинезоны ее пилотов получат специальную раскраску в честь недавней победы марки в «24 часах Ле-Мана»

Мэтт Кью
Автор:
Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
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Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
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Фотограф: Ferrari Ferrari

Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
3/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
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Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
Особая ливрея Ferrari для Гран При Италии
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