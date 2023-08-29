Галерея: Ferrari подготовила красно-желтую ливрею для домашнего Гран При
В Монце машины Скудерии и комбинезоны ее пилотов получат специальную раскраску в честь недавней победы марки в «24 часах Ле-Мана»
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
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Льюису пришлось сесть на строгую диету. Он растолстел на каникулах
Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии
Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии
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Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии
Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии Галерея: специальные шлемы пилотов Ferrari для Гран При Италии
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