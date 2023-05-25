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Формула 1 / Гран При Монако Галерея

Галерея: Боттас привез в Монако особенный шлем

Финский гонщик подготовил раскраску шлема по мотивам игры PacMan – учитывая узость трассы в княжестве и близость стен, он назвал себя BotMan, а в традиционном лабиринте разместил фрагменты гоночного кольца

Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
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Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
1/6

Фотограф: Валттери Боттас

Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
2/6

Фотограф: Валттери Боттас

Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
3/6

Фотограф: Валттери Боттас

Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
4/6

Фотограф: Валттери Боттас

Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
5/6

Фотограф: Валттери Боттас

Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
Шлем Валттери Боттаса, Alfa Romeo, для Гран При Монако
6/6

Фотограф: Валттери Боттас

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