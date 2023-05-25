Галерея: Боттас привез в Монако особенный шлем
Финский гонщик подготовил раскраску шлема по мотивам игры PacMan – учитывая узость трассы в княжестве и близость стен, он назвал себя BotMan, а в традиционном лабиринте разместил фрагменты гоночного кольца
Фотограф: Валттери Боттас
Фотограф: Валттери Боттас
Фотограф: Валттери Боттас
Фотограф: Валттери Боттас
Фотограф: Валттери Боттас
Фотограф: Валттери Боттас
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