Галерея: большая авария на старте в Сан-Паулу
Небольшого контакта колесами между Williams Алекса Элбона и Haas Нико Хюлькенберга оказалось достаточно, чтобы вызвать большую аварию еще до первого повороте гонки на «Интерлагосе». Рестарт удалось дать только через полчаса, потеряв несколько машин
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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