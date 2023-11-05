Формула 1 Гран При Бразилии
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Галерея: большая авария на старте в Сан-Паулу

Небольшого контакта колесами между Williams Алекса Элбона и Haas Нико Хюлькенберга оказалось достаточно, чтобы вызвать большую аварию еще до первого повороте гонки на «Интерлагосе». Рестарт удалось дать только через полчаса, потеряв несколько машин

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Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Алекс Элбон, Williams FW45, авария после старта
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