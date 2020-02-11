Галерея: болид Ferrari SF1000 2020 года
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11 февр. 2020 г., 18:22
Новая машина Скудерии получила имя в честь предстоящего тысячного Гран При итальянской команды
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Список
Ferrari SF1000
1/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Ferrari SF1000
2/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Ferrari SF1000
3/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Ferrari SF1000
4/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Передняя часть болида
5/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Передняя часть носового обтекателя
6/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Передняя подвеска
7/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Переднее антикрыло
8/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Защитная дуга Halo и заднее антикрыло
9/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Область кокпита (обратите внимание на угол атаки машины)
10/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Задняя часть болида
11/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
Себастьян Феттель и Шарль Леклер с болидом SF1000
12/12
Фотограф: Ferrari Ferrari
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Галерея: болид Ferrari SF1000 2020 года
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