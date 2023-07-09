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Формула 1 / Гран При Великобритании Галерея

Галерея: Баттон проехал в Сильверстоуне на чемпионской машине Мэнселла

Чемпион мира 2009 года провел демонстрационные заезды за рулем Williams FW14B Renault, которая принесла его соотечественники титул сильнейшего в сезоне-1992

Дженсон Баттон, Williams FW14B
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Дженсон Баттон, Williams FW14B
Дженсон Баттон, Williams FW14B
1/7

Фотограф: Williams

Дженсон Баттон, Williams FW14B
Дженсон Баттон, Williams FW14B
2/7

Фотограф: Williams

Дженсон Баттон, Williams FW14B
Дженсон Баттон, Williams FW14B
3/7

Фотограф: Williams

Дженсон Баттон, Williams FW14B
Дженсон Баттон, Williams FW14B
4/7

Фотограф: Williams

Дженсон Баттон, Williams FW14B
Дженсон Баттон, Williams FW14B
5/7

Фотограф: Williams

Дженсон Баттон, Williams FW14B
Дженсон Баттон, Williams FW14B
6/7

Фотограф: Williams

Дженсон Баттон, Williams FW14B
Дженсон Баттон, Williams FW14B
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Фотограф: Williams

 

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