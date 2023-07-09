Галерея: Баттон проехал в Сильверстоуне на чемпионской машине Мэнселла
Чемпион мира 2009 года провел демонстрационные заезды за рулем Williams FW14B Renault, которая принесла его соотечественники титул сильнейшего в сезоне-1992
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
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