Галерея: авария Стролла в квалификации спринта
Aston Martin раньше всех перевела своего пилота на слики по ходу субботней сессии, решив, что трасса уже достаточно просохла. Вот к чему это привело…
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
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