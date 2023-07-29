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Галерея: авария Стролла в квалификации спринта

Aston Martin раньше всех перевела своего пилота на слики по ходу субботней сессии, решив, что трасса уже достаточно просохла. Вот к чему это привело…

Александр Кабановский
Автор:
Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
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Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
1/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
2/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
3/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
4/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
5/11

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
6/11

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
7/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
8/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

После аварии Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
После аварии Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
9/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

После аварии Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
После аварии Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
10/11

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

После аварии Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
После аварии Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
11/11

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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