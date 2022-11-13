Галерея: авария Макса и Льюиса после рестарта
Два чемпиона мира оспаривали вторую позицию, но места в «эске Сенны» оказалось недостаточно
Воскресную гонку пришлось прервать выездом машины безопасности после столкновения Даниэля Риккардо с Кевином Магнуссеном.
Рестарт состоялся в конце шестого круга. Лидировавший Джордж Расселл начал разгон в самый последний момент, чтобы лишить преследователей возможности использовать слип-стрим.
Занимающий второе место Льюис Хэмилтон чуть замешкался, и Макс Ферстаппен попробовал обогнать его по внешней траектории в первом повороте. Ко второму гонщики подошли колесо в колесо, теперь Red Bull голландца находилась уже внутри.
Льюис не оставил сопернику места, и машины столкнулись. Оба гонщика смогли продолжить борьбу, но Максу потребовалось заменить поврежденное переднее крыло. Позже судьи назвали его виновником и присудили пять секунд штрафа.
Столкновение Макса Ферстаппена, Red Bull RB18, и Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Столкновение Макса Ферстаппена, Red Bull RB18, и Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Столкновение Макса Ферстаппена, Red Bull RB18, и Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Столкновение Макса Ферстаппена, Red Bull RB18, и Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Столкновение Макса Ферстаппена, Red Bull RB18, и Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Столкновение Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13, и Макса Ферстаппена, Red Bull RB18
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