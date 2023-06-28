Галерея: AlphaTauri продаст с аукциона машину и еще 300 лотов
Команда объявила, что до конца 2023 года продаст множество деталей старых машин, амуниции пилотов и других уникальных объектов. Самым дорогим обещает стать шасси в сборе 2016 года, которое оценивают в 425 тысяч евро. Большую часть вырученных средств AlphaTauri передаст муниципалитету городка Фаэнца для борьбы с последствиями весенней непогоды
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Catawiki
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
Фотограф: Scuderia Toro Rosso
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