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Галерея: AlphaTauri продаст с аукциона машину и еще 300 лотов

Команда объявила, что до конца 2023 года продаст множество деталей старых машин, амуниции пилотов и других уникальных объектов. Самым дорогим обещает стать шасси в сборе 2016 года, которое оценивают в 425 тысяч евро. Большую часть вырученных средств AlphaTauri передаст муниципалитету городка Фаэнца для борьбы с последствиями весенней непогоды

Машина Scuderia Toro Rosso STR11 сезона 2016 года
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Фотограф: Catawiki

Экипировка Каолоса Сайнса, 2016 год
Экипировка Каолоса Сайнса, 2016 год
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Фотограф: Catawiki

Капот двигателя с раскраской Йоса Пиркнера, 2016 год
Капот двигателя с раскраской Йоса Пиркнера, 2016 год
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Колесная гайка
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