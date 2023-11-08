Галерея: в Лас-Вегасе AlphaTauri преобразится в огромного робота
Команда заключила контракт с компанией Bandai Namco Entertainment, которой принадлежит одна из старейших франшиз мира аниме
Вселенную Gundam, которой посвящены несколько десятков мультсериалов и полнометражных фильмов, придумали еще в 1979 году Йосиюки Томино и Хадзиме Ятате.
На ближайшем Гран При Формулы 1 в Лас-Вегасе изображения героев Gundam появятся на машинах Юки Цуноды и Даниэля Риккардо, а рядом с гаражом AlphaTauri установят трехметровую фигуру робота.
Кроме того, в рамках партнерства Bandai Namco выпустит рекламный видеоролик, в котором Юки Цунода будет одет в гоночный костюм, вдохновленный знаменитым мультсериалом.
Гран При Лас-Вегаса пройдет 17-19 ноября.
AlphaTauri x Gundam
Фотограф: SOTSU・SUNRISE／SOTSU・SUNRISE・MBS
AlphaTauri x Gundam
Фотограф: SOTSU・SUNRISE／SOTSU・SUNRISE・MBS
AlphaTauri x Gundam
Фотограф: SOTSU・SUNRISE／SOTSU・SUNRISE・MBS
AlphaTauri x Gundam
Фотограф: SOTSU・SUNRISE／SOTSU・SUNRISE・MBS
AlphaTauri x Gundam
Фотограф: SOTSU・SUNRISE／SOTSU・SUNRISE・MBS
AlphaTauri x Gundam
Фотограф: SOTSU・SUNRISE／SOTSU・SUNRISE・MBS
AlphaTauri x Gundam
Фотограф: SOTSU・SUNRISE／SOTSU・SUNRISE・MBS
AlphaTauri x Gundam
Фотограф: SOTSU・SUNRISE／SOTSU・SUNRISE・MBS
AlphaTauri x Gundam
Фотограф: SOTSU・SUNRISE／SOTSU・SUNRISE・MBS
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