Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Галерея

Галерея: в Лас-Вегасе AlphaTauri преобразится в огромного робота

Команда заключила контракт с компанией Bandai Namco Entertainment, которой принадлежит одна из старейших франшиз мира аниме

Джакомо Раули
Автор Джакомо Раули
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AlphaTauri x Gundam

Вселенную Gundam, которой посвящены несколько десятков мультсериалов и полнометражных фильмов, придумали еще в 1979 году Йосиюки Томино и Хадзиме Ятате.

На ближайшем Гран При Формулы 1 в Лас-Вегасе изображения героев Gundam появятся на машинах Юки Цуноды и Даниэля Риккардо, а рядом с гаражом AlphaTauri установят трехметровую фигуру робота.

Кроме того, в рамках партнерства Bandai Namco выпустит рекламный видеоролик, в котором Юки Цунода будет одет в гоночный костюм, вдохновленный знаменитым мультсериалом. 

Гран При Лас-Вегаса пройдет 17-19 ноября. 

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