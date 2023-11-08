Галерея: в Лас-Вегасе AlphaTauri преобразится в огромного робота

Вселенную Gundam, которой посвящены несколько десятков мультсериалов и полнометражных фильмов, придумали еще в 1979 году Йосиюки Томино и Хадзиме Ятате.

На ближайшем Гран При Формулы 1 в Лас-Вегасе изображения героев Gundam появятся на машинах Юки Цуноды и Даниэля Риккардо, а рядом с гаражом AlphaTauri установят трехметровую фигуру робота.

Кроме того, в рамках партнерства Bandai Namco выпустит рекламный видеоролик, в котором Юки Цунода будет одет в гоночный костюм, вдохновленный знаменитым мультсериалом.

Гран При Лас-Вегаса пройдет 17-19 ноября.