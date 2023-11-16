Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Галерея

Галерея: AlphaTauri и Alfa Romeo тоже привезли в Вегас особые ливреи

Еще две команды раскрыли специальные раскраски своих машин для этапа в крупнейшем городе Невады. Ранее этим же путем пошли в Ferrari, Red Bull, Williams и Alpine

Опубликованная
Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
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Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
1 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
2 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
3 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
4 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
5 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
6 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
7 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Юки Цунода, AlphaTauri

Юки Цунода, AlphaTauri
8 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Юки Цунода, AlphaTauri

Юки Цунода, AlphaTauri
9 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
10 - 10

Фотограф: Red Bull Content Pool

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Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса
1 - 4

Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса

Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса
2 - 4

Фотограф: Alfa Romeo

Чжоу Гуаньюй, Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, глава команды Алессандро Алюнни-Брави, Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса

Чжоу Гуаньюй, Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, глава команды Алессандро Алюнни-Брави, Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса
3 - 4

Фотограф: Alfa Romeo

Чжоу Гуаньюй, Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса

Чжоу Гуаньюй, Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса
4 - 4

Фотограф: Alfa Romeo

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