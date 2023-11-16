Галерея: AlphaTauri и Alfa Romeo тоже привезли в Вегас особые ливреи
Еще две команды раскрыли специальные раскраски своих машин для этапа в крупнейшем городе Невады. Ранее этим же путем пошли в Ferrari, Red Bull, Williams и Alpine
Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Юки Цунода, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Юки Цунода, AlphaTauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея AlphaTauri AT04 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Red Bull Content Pool
Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Alfa Romeo
Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Alfa Romeo
Чжоу Гуаньюй, Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, глава команды Алессандро Алюнни-Брави, Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Alfa Romeo
Чжоу Гуаньюй, Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Alfa Romeo
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