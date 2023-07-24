Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

Партнерство Alfa Romeo с букмекером Stake этой зимой началось с конфуза: вместо машины в нужными логотипами пресс-служба по ошибке разослала картинки особой версии для тех этапов, где реклама ставок под запретом: в ней вместо Stake были использованы наклейки Kick – принадлежащей компании стриминговой платформы.

Именно такие будут использоваться на предстоящем Гран При Бельгии, причем команда дополнительно «подсветит» их, окрасив в заметный химически-зеленый цвет.

Сейчас Alfa Romeo идет на девятом месте в Кубке конструкторов, опережая лишь AlphaTauri. На недавнем этапе в Бельгии ее пилоты Чжоу Гуаньюй и Валттери Боттас были на решетке пятым и седьмым, но у китайца в момент старта мотор перешел в безопасный решим, а затем гонщик устроил аварию в первом повороте.

Боттас в итоге финишировал 12-м. Он объяснил, что заминка напарника сказалась и на его собственном старте, что привело к потере позиций.

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