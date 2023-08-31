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Формула 1 / Гран При Италии Галерея

Галерея: Alfa Romeo опять подготовила новую ливрею. Теперь для Монцы

Для своего последнего домашнего этапа в сотрудничестве с Sauber итальянский бренд разработал особенную раскраску, приуроченную к старту продаж дорожной Alfa 33 Stradale.

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
2/14

Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
3/14

Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
Ливрея Alfa Romeo F1 Team для Гран При Италии
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Фотограф: Alfa Romeo

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Alfa Romeo 33 Stradale
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Фотограф: Alfa Romeo

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