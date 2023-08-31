Галерея: Alfa Romeo опять подготовила новую ливрею. Теперь для Монцы
Для своего последнего домашнего этапа в сотрудничестве с Sauber итальянский бренд разработал особенную раскраску, приуроченную к старту продаж дорожной Alfa 33 Stradale.
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
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