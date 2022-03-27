Галерея: 10 фото с места аварии Шумахера в квалификации
После серьезного инцидента в субботу команда Haas будет представлена на старте гонки в Джидде только одной машиной
Одним из наиболее заметных событий квалификации Гран При Саудовской Аравии, к сожалению, стала авария Мика Шумахера во 2-м сегменте. Немецкий гонщик потерял контроль над автомобилем в 11-м повороте трека при движении со скоростью выше 250 км/ч.
После инцидента пилот был отправлен в ближайшую к трассе больницу, где обследование не выявило каких-либо серьезных повреждений. Тем не менее, из предосторожности команда Haas предпочла снять пилота с гонки, в которой он должен был стартовать с 15-й позиции.
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
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