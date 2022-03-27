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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Галерея

Галерея: 10 фото с места аварии Шумахера в квалификации

После серьезного инцидента в субботу команда Haas будет представлена на старте гонки в Джидде только одной машиной

Галерея: 10 фото с места аварии Шумахера в квалификации
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Одним из наиболее заметных событий квалификации Гран При Саудовской Аравии, к сожалению, стала авария Мика Шумахера во 2-м сегменте. Немецкий гонщик потерял контроль над автомобилем в 11-м повороте трека при движении со скоростью выше 250 км/ч.

После инцидента пилот был отправлен в ближайшую к трассе больницу, где обследование не выявило каких-либо серьезных повреждений. Тем не менее, из предосторожности команда Haas предпочла снять пилота с гонки, в которой он должен был стартовать с 15-й позиции.

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Обломки машины Шумахера на асфальте трассы в Джидде
Обломки машины Шумахера на асфальте трассы в Джидде
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Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Медики на месте аварии
Медики на месте аварии
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Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Маршалы и медики на месте аварии
Маршалы и медики на месте аварии
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Маршалы и медики на месте аварии
Маршалы и медики на месте аварии
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Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Маршалы и медики на месте аварии
Маршалы и медики на месте аварии
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Эвакуация разбитой машины
Эвакуация разбитой машины
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Состояние болида после аварии
Состояние болида после аварии
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Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Состояние болида после аварии
Состояние болида после аварии
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Состояние болида после аварии
Состояние болида после аварии
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Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Обломки автомобиля
Обломки автомобиля
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Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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