Гадание по инстаграму: Глава Ф1 увидел признаки возвращения Хэма

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Льюис Хэмилтон не появляется на публике с Гран При Абу-Даби, где он проиграл Максу Ферстаппену гонку и титул. Так, он даже не явился на церемонию награждения FIA в декабре прошлого года, отписался от всех в соцсетях и до последнего времени не постил там никаких новостей.

Однако недавно он разместил фотографию с подписью «Меня не было, и вот я вернулся», а позже серию фото с подписью «Что со мной было, когда я отсутствовал».

Глава Формулы 1 Стефано Доменикали увидел в этих постах признаки того, что Хэмилтон пережил обиду за поражение и теперь смотрит только вперед.

«Глядя на то, что он постит в соцсетях, я лично делаю вывод, что он полностью сосредоточен на предстоящем сезоне, – цитирует Доменикали сайт Формулы 1. – С точки зрения спорта нас ждет очень интересный год. Мы все с нетерпением ждем известий о том, как поведут себя совершенно новые машины, и я уверен, что нас ждет не менее интересная борьба, чем годом ранее».