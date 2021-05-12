Этап в Турции появился в календаре Формулы 1 в конце апреля в качестве замены отмененному Гран При Канады. Гонку на «Стамбул-парке» планировали провести 13 июня – но эти планы оказались под вопросом после недавнего решения британских властей об ужесточении порядка въезда из Турции.

Необходимость провести десять дней на карантине лишает персонал семи команд Ф1 возможности попасть вовремя на следующий этап во Франции, потому в паддоке возникли упорные слухи о скором объявлении об отмене стамбульского этапа.

Одним из возможных решений считался обмен датами между Гран При Турции и Азербайджана – в этом случае этап в Баку прошел бы во второй уик-энд июня, а персонал Ф1 избежал бы обязательного карантина, проведя достаточное время за пределами Турции.

Но промоутер Гран При Азербайджана Ариф Рагимов исключил такую возможность. Дело в том, что 12 июня в Баку пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Уэльса и Швейцарии.

«Такие разговоры были, – сообщил Рагимов на медиа-сессии о возможности обмена датами между двумя гонками. – Но в нашем случае дата уик-энда жестко фиксирована. Нам и так пришлось буквально втискивать гонку между другими событиями, запланированными в городе. А футбол состоится в любом случае.

Игра пройдет 12 июня, это суббота после Гран При. Так что в этом году у нас нет особой гибкости, если говорить о датах.

Если бы это был какой-то другой год, когда в городе нет столь важных мероприятий, тогда все было бы обсуждаемо. Но не в этот раз».

Ф1 изучает другие возможности спасти Гран При Турции, которых остается все меньше. Окончательного решения о судьбе гонки с большой вероятностью стоит ждать до конца этой недели.

Устроители этапа в Азербайджане ранее объявили, что их уик-энд пройдет без зрителей.

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