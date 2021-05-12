Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Гасли: AlphaTauri откатилась назад по сравнению со стартом сезона Следующая / Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона
Формула 1 / Гран При Турции Новости

Футбол помешал Баку спасти Гран При Турции, обменявшись датами

Автор:
, Редактор Ф1

У организаторов Гран При Азербайджана нет возможности провести свою гонку на неделю позже, что почти лишает Ф1 шансов приехать в Станбул

Футбол помешал Баку спасти Гран При Турции, обменявшись датами

Этап в Турции появился в календаре Формулы 1 в конце апреля в качестве замены отмененному Гран При Канады. Гонку на «Стамбул-парке» планировали провести 13 июня – но эти планы оказались под вопросом после недавнего решения британских властей об ужесточении порядка въезда из Турции.

Необходимость провести десять дней на карантине лишает персонал семи команд Ф1 возможности попасть вовремя на следующий этап во Франции, потому в паддоке возникли упорные слухи о скором объявлении об отмене стамбульского этапа. 

Одним из возможных решений считался обмен датами между Гран При Турции и Азербайджана – в этом случае этап в Баку прошел бы во второй уик-энд июня, а персонал Ф1 избежал бы обязательного карантина, проведя достаточное время за пределами Турции. 

Но промоутер Гран При Азербайджана Ариф Рагимов исключил такую возможность. Дело в том, что 12 июня в Баку пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Уэльса и Швейцарии. 

«Такие разговоры были, – сообщил Рагимов на медиа-сессии о возможности обмена датами между двумя гонками. – Но в нашем случае дата уик-энда жестко фиксирована. Нам и так пришлось буквально втискивать гонку между другими событиями, запланированными в городе. А футбол состоится в любом случае. 

Игра пройдет 12 июня, это суббота после Гран При. Так что в этом году у нас нет особой гибкости, если говорить о датах.

Если бы это был какой-то другой год, когда в городе нет столь важных мероприятий, тогда все было бы обсуждаемо. Но не в этот раз». 

Ф1 изучает другие возможности спасти Гран При Турции, которых остается все меньше. Окончательного решения о судьбе гонки с большой вероятностью стоит ждать до конца этой недели. 

Устроители этапа в Азербайджане ранее объявили, что их уик-энд пройдет без зрителей. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гасли: AlphaTauri откатилась назад по сравнению со стартом сезона

Предыдущая новость

Гасли: AlphaTauri откатилась назад по сравнению со стартом сезона

Следующая новость

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA введет новые проверки крыльев на гибкость после слов Хэмилтона

2
Формула 1

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил

3
Формула 1

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона

4
Формула 1

Росберг упал с мотоцикла в Монако и застрял: видео

5
Формула 1

Окон признался, что боится Мазепина

1дн
Самое важное:
Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил
Формула 1

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона
Формула 1

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона

Футбол помешал Баку спасти Гран При Турции, обменявшись датами
Формула 1

Футбол помешал Баку спасти Гран При Турции, обменявшись датами

Гасли: AlphaTauri откатилась назад по сравнению со стартом сезона
Формула 1

Гасли: AlphaTauri откатилась назад по сравнению со стартом сезона

Росберг упал с мотоцикла в Монако и застрял: видео
Формула 1

Росберг упал с мотоцикла в Монако и застрял: видео

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
Цунода усомнился в равенстве машин AlphaTauri Гран При Испании
Формула 1

Цунода усомнился в равенстве машин AlphaTauri

Боль в плече испортила Пересу квалификацию Гран При Испании
Формула 1

Боль в плече испортила Пересу квалификацию

Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes
Формула 1

Вольф: Red Bull предлагала работу ста мотористам Mercedes

Самое читаемое Сегодня

FIA введет новые проверки крыльев на гибкость после слов Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

FIA введет новые проверки крыльев на гибкость после слов Хэмилтона

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона

Росберг упал с мотоцикла в Монако и застрял: видео
Формула 1 Формула 1

Росберг упал с мотоцикла в Монако и застрял: видео

Окон признался, что боится Мазепина
Формула 1 Формула 1

Окон признался, что боится Мазепина

«Лучшая машина – еще не все». Алонсо рассказал, чем хорош Хэмилтон
Формула 1 Формула 1

«Лучшая машина – еще не все». Алонсо рассказал, чем хорош Хэмилтон

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2
Формула 1 Формула 1

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2

Гран При Испании: 7 самых интересных технических решений
Формула 1 Формула 1

Гран При Испании: 7 самых интересных технических решений

Самое важное:

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона

Футбол помешал Баку спасти Гран При Турции, обменявшись датами
Формула 1 Формула 1

Футбол помешал Баку спасти Гран При Турции, обменявшись датами

Гасли: AlphaTauri откатилась назад по сравнению со стартом сезона
Формула 1 Формула 1

Гасли: AlphaTauri откатилась назад по сравнению со стартом сезона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.