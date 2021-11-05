За пять гонок до завершения сезона Ф1 Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на 12 очков, тогда как в розыгрыше остается еще 133. Понятно, что ход борьбы двух топ-пилотов может получиться любым, однако объективно машина Red Bull в настоящий момент немного быстрее Mercedes, потому голландец выглядит фаворитом.

Предстоящие этапы в Мексике и Бразилии и прежде хорошо удавались Максу, а сейчас его можно назвать главным фаворитом этих гонок, что наверняка позволит гонщику нарастить отрыв от Льюиса.

Впрочем, вспоминая столкновения соперников в Сильверстоуне с Монце, прогнозы тут строить сложно. Сам Ферстаппен, отвечая на вопрос Motorsport.com, отметил – для него ситуация в очковой таблице не имеет значения, если речь идет о борьбе за позицию на трассе.

«Нет, я ничего не буду менять [если отрыв от Хэмилтона вырастет], – сказал гонщик в четверг накануне уик-энда в Мехико. – Мой подход остается неизменным с самого старта сезона. Я всегда нацелен заработать максимальное количество очков.

Так что я сражаюсь изо всех сил, как делает и Льюис, и все остальные. При этом мы конечно, стараемся действовать чисто».

Также Макс признался, что ему безразличны параллели между нынешней дуэлью и памятными сражениями Айртона Сенны с Аленом Простом на стыке 80-х и 90-х.

«Я редко задумываюсь об исторических баталиях и о том, что тогда делали гонщики – объяснил Ферстаппен. – Это прошлое. Я же фокусируюсь на том, что сам должен делать на трассе – и стараюсь справиться со своей задачей как можно лучше.

Именно так можно выигрывать чемпионаты. Надо стараться заработать все очки, какие только возможны, и обязательно обгонять своего соперника».

Авария: Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Макс добавил: «Я просто занят своим делом, это позволяет справиться с прессингом. Я не впервые веду борьбу спор за титул. Да, такого прежде не было в Ф1, но было в моей жизни.

На самом деле, разницы нет, ты просто должен стать сильнейшим, и прежде я этого уже добивался. Теперь надо попробовать вновь сделать это.

Когда наша машина способна побеждать, я буду побеждать. Ну а когда нет – тогда не буду».