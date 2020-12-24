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Формула 1 / Новость

Фрэнка Уильямса выписали из больницы

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Фрэнка Уильямса выписали из больницы

Основатель Williams продолжит лечиться дома

Основателя и бывшего владельца команды Williams Фрэнка Уильямса выписали из госпиталя. 78-летний британец провел в больнице более недели, а теперь был отправлен домой для дальнейшего восстановления. Об этом сообщила бывшая команда Уильямса в своем твиттере.

Уильямс перестал быть формально связан с командой, которую основал и которой руководил, в минувшем сентябре, когда она была продана компании Dorilton. Семья не раскрывала причины, по которым он попал в больницу, решив воздержаться от комментариев о его лечении. 

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