Фрэнка Уильямса выписали из больницы

Основателя и бывшего владельца команды Williams Фрэнка Уильямса выписали из госпиталя. 78-летний британец провел в больнице более недели, а теперь был отправлен домой для дальнейшего восстановления. Об этом сообщила бывшая команда Уильямса в своем твиттере.

Уильямс перестал быть формально связан с командой, которую основал и которой руководил, в минувшем сентябре, когда она была продана компании Dorilton. Семья не раскрывала причины, по которым он попал в больницу, решив воздержаться от комментариев о его лечении.