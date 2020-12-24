Фрэнка Уильямса выписали из больницы
Поделились
Комментарии
Основатель Williams продолжит лечиться дома
Основателя и бывшего владельца команды Williams Фрэнка Уильямса выписали из госпиталя. 78-летний британец провел в больнице более недели, а теперь был отправлен домой для дальнейшего восстановления. Об этом сообщила бывшая команда Уильямса в своем твиттере.
Уильямс перестал быть формально связан с командой, которую основал и которой руководил, в минувшем сентябре, когда она была продана компании Dorilton. Семья не раскрывала причины, по которым он попал в больницу, решив воздержаться от комментариев о его лечении.
Читайте также:
Загрузить комментарии
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Фрэнка Уильямса выписали из больницы
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
3
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
12 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции
3 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи
10 сент. 2020 г.
Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер