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Фрэнк Уильямс попал в больницу

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Фрэнк Уильямс попал в больницу
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Подробности не разглашаются

Основатель команды Формулы 1 Williams сэр Фрэнк Уильямс попал в больницу. Он находится в стабильном состоянии. 

Семья Уильямса не стала уточнять, какое заболевание привело его в госпиталь, отметив, что это является частным делом. В заявлении семьи отмечается, что в ближайшее время дополнительные детали по состоянию 78-летнего сэра Фрэнка публиковаться не будут.

Фрэнк Уильямс основал команду Williams в 1979 году. С тех пор команда девять раз выигрывала Кубок конструкторов и семь раз побеждала в чемпионате пилотов. На счету Williams 114 выигранных Гран При и 312 подиумов.

В последние годы Williams руководила дочь Фрэнка Клэр Уильямс. В 2020 году команда была продана инвестиционному фонду Dorilton.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фрэнк Уильямс
Команды Williams
Автор Чарльз Брэдли

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