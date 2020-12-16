Основатель команды Формулы 1 Williams сэр Фрэнк Уильямс попал в больницу. Он находится в стабильном состоянии.

Семья Уильямса не стала уточнять, какое заболевание привело его в госпиталь, отметив, что это является частным делом. В заявлении семьи отмечается, что в ближайшее время дополнительные детали по состоянию 78-летнего сэра Фрэнка публиковаться не будут.

Фрэнк Уильямс основал команду Williams в 1979 году. С тех пор команда девять раз выигрывала Кубок конструкторов и семь раз побеждала в чемпионате пилотов. На счету Williams 114 выигранных Гран При и 312 подиумов.

В последние годы Williams руководила дочь Фрэнка Клэр Уильямс. В 2020 году команда была продана инвестиционному фонду Dorilton.