Фрэнк Уильямс попал в больницу
Подробности не разглашаются
Основатель команды Формулы 1 Williams сэр Фрэнк Уильямс попал в больницу. Он находится в стабильном состоянии.
Семья Уильямса не стала уточнять, какое заболевание привело его в госпиталь, отметив, что это является частным делом. В заявлении семьи отмечается, что в ближайшее время дополнительные детали по состоянию 78-летнего сэра Фрэнка публиковаться не будут.
Фрэнк Уильямс основал команду Williams в 1979 году. С тех пор команда девять раз выигрывала Кубок конструкторов и семь раз побеждала в чемпионате пилотов. На счету Williams 114 выигранных Гран При и 312 подиумов.
В последние годы Williams руководила дочь Фрэнка Клэр Уильямс. В 2020 году команда была продана инвестиционному фонду Dorilton.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фрэнк Уильямс
|Команды
|Williams
|Автор
|Чарльз Брэдли