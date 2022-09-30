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Французское ТВ сообщило о контракте AlphaTauri с де Врисом на 2023 год

По информации Canal+, пилот и команда уже договорились о совместных выступлениях

Автор:
, Редактор (Турция)
Французское ТВ сообщило о контракте AlphaTauri с де Врисом на 2023 год
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Котировки Ника де Вриса на рынке пилотов Ф1 резко подскочили после того, как он заработал очки в первой же гонке, подменив в Williams загремевшего в больницу Алекса Элбона на Гран При Италии. 

Сам 27-летний голландец рассказал о переговорах с тремя командами, подтвердив визит в Грац к гоночному консультанту Red Bull Хельмуту Марко. 

Сценарий с переходом Ника в «младшую» команду концерна Red Bull, где он заменит Пьера Гасли, выглядела очень логичной – француза уже давно называли кандидатом в Alpine, однако попасть туда он мог лишь при условии, что AlphaTauri найдет достойную замену. Вариант с пилотом IndyCar Колтоном Хертой сорвался из-за нехватки баллов Суперлицензии, но да Врис казался ничуть не худшим кандидатом. 

По ходу трансляции первой тренировки из Сингапура комментаторы французского телеканала Canal+ сообщили своим зрителям, что вопрос уже закрыт: AlphaTauri и де Врис подписали контракт на 2023 год, а Гасли почти наверняка перейдет теперь в Alpine. 

Примечательно, что после завершения сессии Хельмут Марко назвал такую информацию не соответствующей действительности – однако дал понять, что контракт с голландцем и впрямь не за горами. 

«Переговоры продолжаются, – сказал он в эфире ORF. – Думаю, все решится к Сузуке. Прежде всего, надо закрыть вопрос с Гасли. Потом придет время выбирать гонщика для AlphaTauri. Замена должна быть как минимум равноценной, мы говорим о быстром и профессиональном пилоте».  

На уточняющий вопрос про де Вриса он добавил: «Его форма в пятничных тренировках и выступление в Монце делают Ника одним из самых востребованных кандидатов».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль

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