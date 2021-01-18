Понравился Бриаторе, нанял и уволил Косаченко, вернул Алонсо. Чем Формуле 1 запомнится Сириль Абитбуль

Он родился в Париже в обеспеченной семье – родители Сириля были инженерами, и отец с малых лет готовил его работе в этой же сфере. «Он любил повторять: ты тоже станешь инженером и непременно будешь работать в крупной французской компании», – вспоминал Абитбуль.

Француз получил образование в престижных технических школах – тех, что обычно выбирали для своих детей представители политической элиты. Получив диплом в 2001 году, молодой специалист без промедления начал трудовую карьеру.

Проработал 20 лет в одной компании

Сириль Абитбуль с техническим директором Renault F1 Бобом Беллом. 2008 год

Слова отца оказались пророческими. Сириля пригласили в Renault – несомненный флагман национальной индустрии. Правда, вовсе не на инженерную должность: в компании уловили последние тенденции и решили развивать вопросы электронного бизнеса. Абитбуль стал одним из тех, кому поручили этим заниматься.

Юношей он всегда любил машины и скорость, но только после начала работы в Renault первые соприкоснулся с Формулой 1. Это произошло в том же 2001-м, когда компания решила выкупить у прежних владельцев команду Benetton.

Сирилю поручили составить подробный отчет о том, что представляет из себя Ф1 с позиций автопроизводителя и вопросов бизнеса. Документ оказался настолько удачным, что дошел до первых лиц команды, включая Флавио Бриаторе.

Продолжая работать в компании Renault, Абитбуль быстро сближался с Ф1. Когда французы решили передавать данные со своих машин онлайн в режиме реального времени – на тот момент подобного не делал еще никто – проект возглавил именно Сириль.

И уже к 2003 году он окончательно перешел на работу в Ф1. Молодой менеджер понравился Бриаторе, и тот стал брать француза на важные встречи. Флавио умел вести бизнес и был знатным переговорщиком, но ему порой недоставало четкости и дисциплины. Сириль обеспечил их, а сам получил бесценный опыт.

Кадр, который вы можете видеть выше, запечатлел героя этой истории в 2008 году. К тому времени он уже был в команде главой отдела развития бизнеса. К 2010-му француз возглавил все спортивное подразделение Renault, курируя производство двигателей для клиентских команд в Больших Призах.

Когда концерн решил вернуться с 2016-го в чемпионат с полноценной заводской командой, другого кандидата на руководство этим проектом просто быть не могло. Сам Абитбуль никогда не выступал ни в каких гонках, но на протяжении многих лет именно он оставался в паддоке Ф1 главным человеком Renault.

Правда, с одной оговоркой…

Два года был боссом Caterham

В пелотоне Ф1 желто-зеленые машины Caterham всегда были одними из последних Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В конце 2009-го Renault решила отказаться от собственной команды. Тому было несколько причин, в первую очередь экономический кризис. Вдобавок, сотрудничество с Red Bull складывалось настолько успешно, что позволяло без лишних затрат решать маркетинговые задачи.

Так что вместо руководства целым коллективом Абитбулю – имени которого в тот момент еще никто не знал – нужно было лишь координировать выпуск двигателей да программы в «младших» формульных сериях.

Это не слишком соответствовало амбициям Сириля, да и отношения с одним из больших боссов у него не заладились. Так что в конце 2012-го он принял предложение босса Caterham Тони Фернандеса и возглавил одноименный коллектив Ф1.

В этой должности француз провел меньше двух лет, которые стали для него хорошей школой. Несмотря на использование моторов Renault, молодая команда так и не смогла преодолеть отставание от более опытных соперников. Придя в чемпионат после посулов Макса Мосли об ограничении бюджетов, Caterham имела возможность бороться только с другими такими же новичками – Marussia и HRT.

В этой борьбе Абитбуль смог стать сильнейшим, а уже летом 2014-го его позвали обратно в Renault. Кстати, имено в период работы француза в Caterham коммерческим директором команды успела побывать Оксана Косаченко, больше известная как менеджер Виталия Петрова.

(Почти) вывел Renault в группу лидеров

Даниэль Риккардо и Эстебан Окон принесли Renault три подиума в минувшем сезоне Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

В 2015-м, выкупив свою бывшую команду у наигравшихся в Ф1 инвесторов Genii, Renault нашла в Энстоуне изрядное запустение. Пара сезонов в формате жесткой экономии отправили сильную еще недавно команду во вторую половину турнирной таблицы, а на доработки машины Жерар Лопес и компания под конец просто махнули рукой.

Вскоре был озвучен амбициозный план: посвятить дебютный сезон-2016 работе на будущее, в 2018-м вернуться на подиум, а к 2020-му сражаться за победы и титулы.

Первый пункт удалось выполнить легко: за первый сезон после возвращения Renault заработала всего восемь очков. С таких позиций прогрессировать оказалось несложно: девятое место в итоговой таблице Кубка конструкторов превратилось в шестое, а затем и в четвертое.

После этого прогресс замедлился. Подиумов пришлось ждать до 2020-го, а с четвертой строчки Renault потеснили их собственные клиенты из McLaren, а затем и Racing Point.

И хотя первоначальный план выполнить не удалось, за прошедшие пять лет именно французов можно назвать самой ощутимо прибавившей командой. Это особенно наглядно видно на фоне сложностей у других участников чемпионата. И в последних успехах Renault есть несомненная заслуга Абитбуля.

Продемонстрировал завидное умение выживать

Абитбуль с руководителями других команд Ф1 в паддоке Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Формулу 1 неслучайно называют «пиранья-клубом». Тех, кто дает слабину и не умеет держать удар, здесь быстро выкидывают на обочину – невзирая на прежние успехи и достижения.

Абитбуль впервые показал свое умение выживать в условиях прессинга во время серьезного обострения отношений между Renault и Red Bull. Бывшие партнеры, собравшие в начале прошлого десятилетия ворох побед и титулов, с приходом турбоэры оказались в роли догоняющих.

Надо признать, что гибридные моторы у французов и впрямь получились не слишком удачными. Но даже в разгар кризиса Сирилю удавалось находить верные слова, отвечая на аргументы доктора Марко и Кристиана Хорнера. И хотя в итоге все закончилось разрывом, Абитбуль сохранил и свое лицо, и лицо бренда.

В последние годы, когда прогресс Renault замедлился, в паддоке зазвучали разговоры о возможной отставке босса команды. Француз и здесь избрал верную линию поведения в общении с руководством концерна и сохранил свой пост. А затем в непростой финансовой ситуации гарантировал дальнейшее выступление Renault в Ф1 – компания решилась на серьезную реструктуризацию спортивных программ и поставила подпись под Договором согласия.

Вернул в Формулу 1 Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team Фото: Renault

После памятной истории десятилетней давности, когда Фернандо оказался в центре грандиозного скандала из-за подставной аварии его напарника Нельсона Пике в Сингапуре, многие были уверены, что отношения испанца с Renault испорчены бесповоротно.

Но время лечит раны, а Абитбулю удалось найти верные аргументы, чтобы сыграть на ностальгических чувствах испанца, который не забыл свои титулы 2005-06 годов. В итоге Фернандо согласился вновь сесть за руль, даже отдавая себе отчет, что машина явно не будет самой быстрой.

В итоге босс Renault смог блистательно компенсировать чувствительную потерю Даниэля Риккардо, Формула 1 получила еще одну звезду в добавление к и без того не слабому списку участников нового сезона, а Renault (ставшая Alpine) – серьезный актив, который поможет еще быстрее двигаться вперед.

Ушел, так и не сделав татуировку

Управляющий директор Renault Sport F1 Сириль Абитбуль Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

После того, как большие боссы в Париже решили провести ребрендинг и сделать из Renault F1 команду Alpine, развитие событий казалось вполне предсказуемым.

Абитбуль должен был передать каждодневное руководство в Ф1 недавно переманенному из FIA Марцину Будковски, а сам пойти на повышение и стать генеральным директором всего бренда Alpine, сохраняя тесные связи с Большими Призами.

Однако вся эта картинка рассыпалась – Сириль ушел не просто с поста главы команды (на этом посту его вчера заменил Давиде Бривио из MotoGP), но и полностью прервал 20-летнее сотрудничество с Renault. Впрочем, его опыт работы в спорте и бизнесе наверняка окажется востребован кем-то еще. Кем? Этот вопрос пока ждет своего ответа.

Но прежде надо разобраться с куда более принципиальным моментом: станет ли 43-летний француз делать татуировку, которую проспорил Даниэлю Риккардо? Сам Сириль говорил, что является человеком слова и сдержит взятые на себя обязательства.

И в этом случае вновь нет оснований не верить ему.