Французские СМИ: экс-пилота Ф1 Алези арестовала полиция

Авторитетное издание L'Equipe во вторник сообщило, что бывший пилот Ferrari, Benetton и Tyrrell Жан Алези оказался в центре неприятной истории, которая едва ли закончится для него хорошо.

Полиция Авиньона, родного города пилота, расследовала дело о взрыве архитектурной мастерской, в результате которой пострадала стеклянная дверь здания и его фасад. Было установлено, что взрывное устройство установил неизвестный, чью машину BMW заметил свидетель. Он запомнил номер и рассказал, что салоне находились три человека.

Проверка номеров установила, что владельцем BMW является компания Жозе Алези, родного брат Жана. В понедельник его вызвали на допрос, по ходу которого в отделение приехал и сам Жан. После беседы со следователем обоих заключили под стражу.

По информации французских журналистов, речь идет о семейном скандале. Кто-то из Алези, желая отомстить родственнику, заложил под дверь его мастерской мощную петарду или связку из нескольких петард.

Дополнение: как стало известно AFP, Жан приехал в полицию, чтобы снять обвинения с брата. Гонщик рассказал, что в машине у взорванной мастерской были он сам, его сын и друг сына. Свои действия в отношении мужа своей сестры Алези назвал «глупой шуткой». По его словам, петарду он сам приобрел в Италии какое-то время назад.

Едва ли совершенное преступление приведет к суровому наказанию, но репутацию 57-летнего экс-пилота Ф1 оно никак не улучшит.

Алези выступал в Больших Призах с 1989 по 2001 год, одержав победу на Гран При Канады в 1995-м. После этого он стартовал в DTM и гонках на выносливость, а сейчас занимается карьерой своего сына Джулиано.

Зрители преветствуют победителя Гран При Канады 1995 года Жана Алези, Ferrari 412T2 Фото: Motorsport Images