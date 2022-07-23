Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Планы проведения нового этапа в Лас-Вегасе, возвращения Катара с Китаем и множащихся слухах о гонке в ЮАР вплотную приблизили Формулу 1 к максимально возможному размеру календаря, прописанному в Договоре Согласия – 24 Гран При в год.

Из-за этого организаторам чемпионата неизбежно придется отказываться от какой-то из существующих гонок. Исходя из состояния контрактов и общего положения вещей, эксперты называют два этапа, будущее которых вызывает сейчас наибольшие опасения.

Это Гран При Бельгии на легендарной трассе в Спа, а также Гран При Франции в Ле-Кастелле. В четверг накануне французского этапа пилотов Ф1 спросили, с какой из гонок, если это будет неизбежно, они предпочти бы попрощаться.

Вот их ответы:

Ландо Норрис: Как по мне, тут не о чем думать. Моя мама бельгийка, так что я сам наполовину оттуда. И гонка в Спа для меня куда более домашняя, чем в Сильверстоуне. У меня есть отличные воспоминания о Бельгии, в детстве я провел там много времени с семьей.

Фернандо Алонсо: У меня очень тесные связи с Францией. Я живу в Монако, потому приезжать на «Поль Рикар» мне куда удобнее, чем в Спа. Так что выбираю Францию.

Себастьян Феттель: Мне больше нравится Спа. Это отличная трасса, которую не хотелось бы потерять. «Поль Рикар» в этом смысле не столь интересна. Не думаю, что многие пилоты в восторге от нее, хотя обычно здесь собирается много зрителей. Мы не приезжали сюда в 2020-м, но я помню, как за год до этого болельщики хором пели французский гимн. Это было впечатляюще.

Автодром «Поль Рикар» Фото: DPPI

Пьер Гасли: Вы спрашиваете французского пилота, предпочитает он гоняться дома или в Бельгии! Я люблю Францию, я хочу выступать перед своими болельщиками у себя в стране – и я всегда поддерживаю этот Гран При сильнее любого другого. С другой стороны, трасса в Спа – моя самая любимая в календаре. В детстве мы почти каждый год ездили туда смотреть Формулу 1. Но все же, мой выбор – Франция. Хотя жалко будет потерять Спа.

Шарль Леклер: Я бы оставил Спа – только из-за трассы. Там интереснее гоняться. Хотя и с Францией у меня тесные связи. Я начинал заниматься картингом всего в часе езды от автодрома Поля Рикара.

Льюис Хэмилтон: Откровенно говоря, у меня нет никаких предпочтений. У трассы в Спа богатая история. Сейчас местные организаторы значительно переделали ее. Наверное, гонки станут лучше. Но вы хотите, чтобы я выбрал между двумя замечательными трассами в прекрасных уголках мира. Именно поэтому у меня нет ответа.

Серхио Перес: Обе трассы классные. Возможно, стоит устроить что-то вроде ротации: один год приезжать во Францию, другой – в Бельгию. Оба места уникальны сами по себе. Мне будет очень грустно, если мы останемся без Спа.

Мик Шумахер: Я бы добавил в календарь Гран При Германии. Но вообще, Спа куда ближе к моему дому, чем французская трасса. Так что если выбирать из этих двух, то я за Спа, но вообще мне бы хотелось увидеть в календаре немецкий этап на «Нюрбургринге».