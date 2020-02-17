Фрай сравнил работу в Renault и McLaren. В McLaren было проще

Пэт Фрай приступил к работе техническим директором Renault в феврале, перейдя во французскую команду из McLaren. В Уокинге Фрая называли одним из творцов рывка, который позволил McLaren с последних мест подняться на четвертую строчку в Кубке конструкторов. В Renault Фрай приходит в качестве сотрудника, который должен помочь команде догнать лидеров Формулы 1. Однако по словам самого Фрая, в Энстоуне у него нет таких простых задач, выполнение которых помогло McLaren.

«Тут у нас другая задача, – сказал Фрай. – У McLaren было несколько специфичных проблем, исправить их было нелегко, но они были очевидны. Здесь я всего несколько дней, и нам еще многие вопросы надо рассмотреть. Пока рано судить, в каком мы положении.

Тут много хороших людей и рабочих инструментов. Но для развития нужна правильная комбинация лучших людей, инструментов и методик».

Фрай примет прямое участие в работе над машинами 2020-го и 2021-го годов, но своей главной задачей видит наладку всей системы разработки болидов Renault.

«Я хочу убедиться, что у нас все механизмы налажены, – заявил технический директор. – Автоспорт довольно прост: тебе нужны правильные люди, инструменты и методики, а также время. Надо заставить все три компонента работать и сотрудничать между собой.

Я только начал вникать в программу работы над машиной. Пытаюсь оглядеть все зоны, чтобы понять, на что лучше потратить свое время. В McLaren было по-другому, там надо было только исправить конкретную машину».

Одним из главных факторов для Фрая является долгосрочное планирование: «Всегда надо держать в уме дальние цели. Ferrari – классический пример того, как все заточено только на следующую гонку. В долгосрочной перспективе так прогресса не добьешься, нужен правильный баланс. Я хочу поработать над машинами-2020 и 2021. Это огромный проект, в котором мне многое предстоит наверстать».