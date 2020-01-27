Фрай на следующей неделе начнет работать в Renault
Бывший босс Михаэля Шумахера избавился от контрактных обязательств перед McLaren и отправляется на работу в Энстоун.
Бывший сотрудник ряда команд Формулы 1 Пэт Фрай на следующей неделе приступит к работе в Renault. 55-летний специалист займет роль технического директора команды по шасси.
Фрай заменит на этом посту Ника Честера, который в конце 2019 года объявил, что покидает команду из Энстоуна после 19 лет работы.
Фрай ранее работал в Benetton, Ferrari, Manor и McLaren. Последним местом работы Фрая была команда из Уокинга, где он временно занимал пост директора по инженерии, пока приступить к работе не мог Джеймс Ки. Фрай покинул McLaren в 2019 году, но не мог начать работу на другую команду из-за контрактных обязательств.
Фрай будет присутствовать на мероприятии Renault, посвященном грядущему сезону Ф1, которое команда проведет в Париже.
Дополнительная информация: Пабло Элизальде
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Фрай на следующей неделе начнет работать в Renault
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