FP2 в Шпильберге: Боттаса крутит в боксах, Макс опять лучший

Макс Ферстаппен повторил свой утренний успех на Гран При Штирии, показав лучшее время и по итогам второй тренировки. Голландец с результатом 1:05.412 на треть секунды опередил ближайших преследователей – Даниэля Риккардо, Эстебана Окона и Льюиса Хэмилтона. Действующий чемпион мира в середине сесии проехал круг на несколько сотых быстрее Ферстаппена, однако этот круг был аннулирован за нарушение границ трассы.

В момент начала заезда над трассой моросил легкий дождь, который не помешал работе гонщиков по изначальным программам: все пилоты выехали из боксов на сликах и продолжали использовать шины для сухой погоды в течение всего часа. Впрочем, без ошибок не обошлось: в начале сессии в гравии побывал Карлос Сайнс, а на экваторе тренировки контроль над машинами потеряли Николя Латифи и Никита Мазепин (причем россиянин сделал это даже дважды за сравнительно короткий период времени).

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Автором самого запоминающегося инцидента стал Валттери Боттас, который примерно за 15 минут до конца тренировки потерял контроль над машиной во время выезда из боксов. «Как вам прогрев шин?» – отшутился финский пилот по радио.

Большинство команд во время тренировки использовали мягкие шины (на которых и были показаны лучшие времена) и тот из более жестких составов, с которым не работали утром. Исключениями стали Mercedes и Haas: чемпионская команда в обеих тренировках работала с Hard, а команда Никиты Мазепина – с Medium.

Россиянин закончил дневную практику с 18-м результатом, проиграв почти две секунды лучшему времени и примерно полсекунды – напарнику.

По ходу сессии на трассе побывали только 19 машин из 20-ти. В перерыве между двумя тренировками специалисты Honda обнаружили некие отклонения от оптимальных показателей в данных с машины Пьера Гасли. Механикам AlphaTauri пришлось заняться тщательной проверкой автомобиля француза, из-за чего Пьер во второй половине дня так и не смог выехать на трассу.