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Формула 1 / Гран При Штирии Отчет о тренировке

FP2 в Шпильберге: Боттаса крутит в боксах, Макс опять лучший

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Пьер Гасли после впечатляющего утреннего выступления был вынужден пропустить тренировку

FP2 в Шпильберге: Боттаса крутит в боксах, Макс опять лучший

Макс Ферстаппен повторил свой утренний успех на Гран При Штирии, показав лучшее время и по итогам второй тренировки. Голландец с результатом 1:05.412 на треть секунды опередил ближайших преследователей – Даниэля Риккардо, Эстебана Окона и Льюиса Хэмилтона. Действующий чемпион мира в середине сесии проехал круг на несколько сотых быстрее Ферстаппена, однако этот круг был аннулирован за нарушение границ трассы.

В момент начала заезда над трассой моросил легкий дождь, который не помешал работе гонщиков по изначальным программам: все пилоты выехали из боксов на сликах и продолжали использовать шины для сухой погоды в течение всего часа. Впрочем, без ошибок не обошлось: в начале сессии в гравии побывал Карлос Сайнс, а на экваторе тренировки контроль над машинами потеряли Николя Латифи и Никита Мазепин (причем россиянин сделал это даже дважды за сравнительно короткий период времени).

 

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Автором самого запоминающегося инцидента стал Валттери Боттас, который примерно за 15 минут до конца тренировки потерял контроль над машиной во время выезда из боксов. «Как вам прогрев шин?» – отшутился финский пилот по радио.

 

Большинство команд во время тренировки использовали мягкие шины (на которых и были показаны лучшие времена) и тот из более жестких составов, с которым не работали утром. Исключениями стали Mercedes и Haas: чемпионская команда в обеих тренировках работала с Hard, а команда Никиты Мазепина – с Medium.

Россиянин закончил дневную практику с 18-м результатом, проиграв почти две секунды лучшему времени и примерно полсекунды – напарнику.

По ходу сессии на трассе побывали только 19 машин из 20-ти. В перерыве между двумя тренировками специалисты Honda обнаружили некие отклонения от оптимальных показателей в данных с машины Пьера Гасли. Механикам AlphaTauri пришлось заняться тщательной проверкой автомобиля француза, из-за чего Пьер во второй половине дня так и не смог выехать на трассу.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 37    
2 Australia Даниэль Риккардо McLaren 35 0.336 0.336
3 France Эстебан Окон Alpine 35 0.378 0.042
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 35 0.384 0.006
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine 39 0.415 0.031
6 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 38 0.522 0.107
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 39 0.582 0.060
8 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 36 0.667 0.085
9 Mexico Серхио Перес Red Bull 36 0.677 0.010
10 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 37 0.733 0.056
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari 39 0.735 0.002
12 Finland Валттери Боттас Mercedes 32 0.839 0.104
13 Monaco Шарль Леклер Ferrari 39 0.858 0.019
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 41 0.885 0.027
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri 39 1.039 0.154
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams 39 1.216 0.177
17 Germany Мик Шумахер Haas 29 1.474 0.258
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas 30 1.992 0.518
19 Canada Николя Латифи Williams 32 2.257 0.265
20 France Пьер Гасли AlphaTauri 0    
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