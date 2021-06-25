FP2 в Шпильберге: Боттаса крутит в боксах, Макс опять лучший
Пьер Гасли после впечатляющего утреннего выступления был вынужден пропустить тренировку
Макс Ферстаппен повторил свой утренний успех на Гран При Штирии, показав лучшее время и по итогам второй тренировки. Голландец с результатом 1:05.412 на треть секунды опередил ближайших преследователей – Даниэля Риккардо, Эстебана Окона и Льюиса Хэмилтона. Действующий чемпион мира в середине сесии проехал круг на несколько сотых быстрее Ферстаппена, однако этот круг был аннулирован за нарушение границ трассы.
В момент начала заезда над трассой моросил легкий дождь, который не помешал работе гонщиков по изначальным программам: все пилоты выехали из боксов на сликах и продолжали использовать шины для сухой погоды в течение всего часа. Впрочем, без ошибок не обошлось: в начале сессии в гравии побывал Карлос Сайнс, а на экваторе тренировки контроль над машинами потеряли Николя Латифи и Никита Мазепин (причем россиянин сделал это даже дважды за сравнительно короткий период времени).
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Автором самого запоминающегося инцидента стал Валттери Боттас, который примерно за 15 минут до конца тренировки потерял контроль над машиной во время выезда из боксов. «Как вам прогрев шин?» – отшутился финский пилот по радио.
Большинство команд во время тренировки использовали мягкие шины (на которых и были показаны лучшие времена) и тот из более жестких составов, с которым не работали утром. Исключениями стали Mercedes и Haas: чемпионская команда в обеих тренировках работала с Hard, а команда Никиты Мазепина – с Medium.
Россиянин закончил дневную практику с 18-м результатом, проиграв почти две секунды лучшему времени и примерно полсекунды – напарнику.
По ходу сессии на трассе побывали только 19 машин из 20-ти. В перерыве между двумя тренировками специалисты Honda обнаружили некие отклонения от оптимальных показателей в данных с машины Пьера Гасли. Механикам AlphaTauri пришлось заняться тщательной проверкой автомобиля француза, из-за чего Пьер во второй половине дня так и не смог выехать на трассу.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|37
|2
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|35
|0.336
|0.336
|3
|Эстебан Окон
|Alpine
|35
|0.378
|0.042
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|35
|0.384
|0.006
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|39
|0.415
|0.031
|6
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|38
|0.522
|0.107
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|39
|0.582
|0.060
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|36
|0.667
|0.085
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|36
|0.677
|0.010
|10
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|37
|0.733
|0.056
|11
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|39
|0.735
|0.002
|12
|Валттери Боттас
|Mercedes
|32
|0.839
|0.104
|13
|Шарль Леклер
|Ferrari
|39
|0.858
|0.019
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|41
|0.885
|0.027
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|39
|1.039
|0.154
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|39
|1.216
|0.177
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|29
|1.474
|0.258
|18
|Никита Мазепин
|Haas
|30
|1.992
|0.518
|19
|Николя Латифи
|Williams
|32
|2.257
|0.265
|20
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|0
|Полные результаты
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