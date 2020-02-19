Фотография: посмотрите на болид Формулы 1 Renault в черном цвете

Команда Формулы 1 Renault вывела на трассу новую машину для Формулы 1. Болид 2020 года получил индекс RS20; автомобиль полностью выкрашен в черный цвет. Первым пилотом, севшим за руль, стал новичок команды Эстебан Окон. В прошлом году он работал резервным гонщиком Mercedes AMG.

Официальные тесты в Барселоне стали первым шансом увидеть новую машину Renault. Французская команда провела формальную презентацию RS20 в Париже, однако на том мероприятии не показала гоночный автомобиль. Вместо этого Renault продемонстрировала иллюстрации фрагментов болида. После этого команда провела съемочный день, но не стала публиковать четкие фотографии.

Увидеть, как в действительности выглядит Renault образца 2020 года можно на фото в начале этой статьи.