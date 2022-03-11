Фотографии: Williams Латифи в огне

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Утренняя сессия предсезонных тестов Формулы 1 в Бахрейне была прервана из-за возгорания болида Williams под управлением Николя Латифи. Вскоре стало известно, что пожар возник в тормозной системе, судя по всему из-за перегрева.

Николя Латифи и горящий Williams FW44 1 / 8 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Николя Латифи и горящий, Williams FW44 2 / 8 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Николя Латифи и горящий Williams FW44 3 / 8 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Николя Латифи и горящий Williams FW44 4 / 8 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Горящие тормоза Williams 5 / 8 Николя Латифи, Williams FW44 6 / 8 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Николя Латифи, Williams FW44 7 / 8 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Николя Латифи, Williams FW44 8 / 8 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images



Пылающий болид удалось оперативно потушить, а сам пилот не пострадал. Позже команда Williams заявила, что повреждения не так страшны, как пожар на фотографиях, и что машину починят. Не уточнив, правда, как быстро это произойдет.



