Фотографии: Williams Латифи в огне
У гонщика вспыхнули тормоза под конец второго часа утренней сессии
Утренняя сессия предсезонных тестов Формулы 1 в Бахрейне была прервана из-за возгорания болида Williams под управлением Николя Латифи. Вскоре стало известно, что пожар возник в тормозной системе, судя по всему из-за перегрева.
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Пылающий болид удалось оперативно потушить, а сам пилот не пострадал. Позже команда Williams заявила, что повреждения не так страшны, как пожар на фотографиях, и что машину починят. Не уточнив, правда, как быстро это произойдет.
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