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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Фотографии: Williams Латифи в огне

У гонщика вспыхнули тормоза под конец второго часа утренней сессии

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Фотографии: Williams Латифи в огне
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Утренняя сессия предсезонных тестов Формулы 1 в Бахрейне была прервана из-за возгорания болида Williams под управлением Николя Латифи. Вскоре стало известно, что пожар возник в тормозной системе, судя по всему из-за перегрева.

Николя Латифи и горящий Williams FW44
Николя Латифи и горящий Williams FW44
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Николя Латифи и горящий, Williams FW44
Николя Латифи и горящий, Williams FW44
2/8

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Николя Латифи и горящий Williams FW44
Николя Латифи и горящий Williams FW44
3/8

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Николя Латифи и горящий Williams FW44
Николя Латифи и горящий Williams FW44
4/8

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Горящие тормоза Williams
Горящие тормоза Williams
5/8
Николя Латифи, Williams FW44
Николя Латифи, Williams FW44
6/8

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Николя Латифи, Williams FW44
Николя Латифи, Williams FW44
7/8

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Николя Латифи, Williams FW44
Николя Латифи, Williams FW44
8/8

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images


Пылающий болид удалось оперативно потушить, а сам пилот не пострадал. Позже команда Williams заявила, что повреждения не так страшны, как пожар на фотографиях, и что машину починят. Не уточнив, правда, как быстро это произойдет.

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