Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Гран При Италии закончилось для лидеров чемпионата Макса Ферстаппена и Льиса Хэмилтона столкновением и сходом. Официально судьи признали виновным пилота Red Bull, который пытался опередить соперника, выехал на поребрик, подскочил на нем и налетел на болид Mercedes.

Однако в голландской прессе продолжают появляться альтернативные мнения касательно произошедшего. В частности в пятницу вечером в эфире программы Formula 1 Cafe телеканала Ziggo Sport гостем стал фотограф Питер ван Эгмонд, который продемонстрировал свои фотографии в доказательство невиновности Макса.

«Глядя на эти снимки, я вижу, как Льюис смотрит в зеркала и видит там Макса, – сказал ван Эгмонд. – На мой взгляд в этот момент Хэмилтон поворачивает руль влево чуть сильнее, чем это было необходимо.

На следующем фото видно, что Льюис не сместился к апексу. Возможно, это объясняется непрогретыми шинами, но у меня такое чувство, что он специально выдавливает Макса. Ферстаппен определенно старался избежать наезда на этот поребрик и на мой взгляд Хэмилтон мог бы сместиться правее. Вернемся к первому снимку и обратим внимание, что в момент перед аварией Хэмилтон смотрит в зеркала, а Макс глядит вперед, туда, куда он хочет попасть».

Наказанием для Ферстаппена стала потеря трех позиций на старте Гран При России.

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