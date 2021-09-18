Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили Следующая / В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер
Формула 1 / Гран При Италии Новости

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Автор:
, Редактор

По мнению Питера ван Эгмонда в гонке в Монце Хэмилтон специально выдавил Ферстаппена с трассы на поребрик

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Гран При Италии закончилось для лидеров чемпионата Макса Ферстаппена и Льиса Хэмилтона столкновением и сходом. Официально судьи признали виновным пилота Red Bull, который пытался опередить соперника, выехал на поребрик, подскочил на нем и налетел на болид Mercedes.

Однако в голландской прессе продолжают появляться альтернативные мнения касательно произошедшего. В частности в пятницу вечером в эфире программы Formula 1 Cafe телеканала Ziggo Sport гостем стал фотограф Питер ван Эгмонд, который продемонстрировал свои фотографии в доказательство невиновности Макса.

 

«Глядя на эти снимки, я вижу, как Льюис смотрит в зеркала и видит там Макса, – сказал ван Эгмонд. – На мой взгляд в этот момент Хэмилтон поворачивает руль влево чуть сильнее, чем это было необходимо.

На следующем фото видно, что Льюис не сместился к апексу. Возможно, это объясняется непрогретыми шинами, но у меня такое чувство, что он специально выдавливает Макса. Ферстаппен определенно старался избежать наезда на этот поребрик и на мой взгляд Хэмилтон мог бы сместиться правее. Вернемся к первому снимку и обратим внимание, что в момент перед аварией Хэмилтон смотрит в зеркала, а Макс глядит вперед, туда, куда он хочет попасть».

Наказанием для Ферстаппена стала потеря трех позиций на старте Гран При России.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили

Предыдущая новость

Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили

Следующая новость

В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер

В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена

21 ч
2
Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

2 ч
3
Формула 1

«Пусть собирает свой рюкзачок и едет домой». Култхард обрушился на Цуноду

20 ч
4
Формула 1

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель

1 дн
5
Формула 1

Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили

18 ч
Самое важное:
Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes
Формула 1

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes

28мин
Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда
Формула 1

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда

1 ч
В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер
Формула 1

В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер

1 ч
Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса
Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

2 ч
Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили
Формула 1

Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили

18 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes
Формула 1

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes

У Росси будет дочка: в ее честь у него розовый шлем Гран При Сан-Марино
MotoGP

У Росси будет дочка: в ее честь у него розовый шлем

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда
Формула 1

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Маси попросил не сравнивать штрафы в Сильверстоуне и Монце
Формула 1

Маси попросил не сравнивать штрафы в Сильверстоуне и Монце

Босс Williams не согласился со штрафом Ферстаппену
Формула 1

Босс Williams не согласился со штрафом Ферстаппену

Стюарт: Ферстаппен еще в стадии щенка
Формула 1

Стюарт: Ферстаппен еще в стадии щенка

Самое читаемое Сегодня

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса
Формула 1 Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

«Пусть собирает свой рюкзачок и едет домой». Култхард обрушился на Цуноду
Формула 1 Формула 1

«Пусть собирает свой рюкзачок и едет домой». Култхард обрушился на Цуноду

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель
Формула 1 Формула 1

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель

Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили
Формула 1 Формула 1

Почему не сделать обязательными три состава в гонке? В Pirelli ответили

Команды Ф1 хотят сделать болиды тяжелее – на беду пилотам
Формула 1 Формула 1

Команды Ф1 хотят сделать болиды тяжелее – на беду пилотам

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле
Формула 1 Формула 1

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле

Самое важное:

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда
Формула 1 Формула 1

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда

В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер
Формула 1 Формула 1

В трансляцию Ф1 включат изображения с нашлемных камер

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса
Формула 1 Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.