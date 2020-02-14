Фотогалерея: «формульная» Alfa Romeo-2020 впервые едет по трассе
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14 февр. 2020 г., 12:15
В рамках рекламного дня итальянская команда выпустила Кими Райкконена на трассу во Фьорано за рулем машины в маскировочной раскраске. Мы подготовили фотоотчет с этих заездов
Слайдер
Список
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
1/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
2/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
3/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
4/18
Фотограф: Кими Райкконен
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
5/18
Фотограф: Кими Райкконен
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
6/18
Фотограф: Alfa Romeo
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
7/18
Фотограф: Кими Райкконен
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
8/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
9/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
10/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
11/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
12/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
13/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
14/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
15/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
16/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
17/18
Фотограф: Давиде Кавацца
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
18/18
Фотограф: Давиде Кавацца
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин
|Команды
|Alfa Romeo
Фотогалерея: «формульная» Alfa Romeo-2020 впервые едет по трассе
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