Фотогалерея: «формульная» Alfa Romeo-2020 впервые едет по трассе

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Галерея

Фотогалерея: «формульная» Alfa Romeo-2020 впервые едет по трассе

Поделились
Комментарии
Фотогалерея: «формульная» Alfa Romeo-2020 впервые едет по трассе
14 февр. 2020 г., 12:15

В рамках рекламного дня итальянская команда выпустила Кими Райкконена на трассу во Фьорано за рулем машины в маскировочной раскраске. Мы подготовили фотоотчет с этих заездов

Слайдер
Список

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
1/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
2/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
3/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
4/18

Фотограф: Кими Райкконен

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
5/18

Фотограф: Кими Райкконен

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
6/18

Фотограф: Alfa Romeo

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
7/18

Фотограф: Кими Райкконен

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
8/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
9/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
10/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
11/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
12/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
13/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
14/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
15/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
16/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
17/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
18/18

Фотограф: Давиде Кавацца

Читайте также:

Следующая новость
Вандорн стал резервным пилотом Mercedes

Предыдущая новость

Вандорн стал резервным пилотом Mercedes

Следующая новость

Норрис объяснил двукратное отставание от Сайнса в 2019-м

Норрис объяснил двукратное отставание от Сайнса в 2019-м
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Команды Alfa Romeo

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Самая интересная деталь нового Mercedes – «экстремальные» понтоны

2
Формула 1

Технический анализ: почему McLaren MCL35 можно назвать оранжевой революцией

3
Формула 1

Команда, которая могла. 5 самых ярких моментов в истории Toro Rosso

4
Формула 1

Хэмилтон увидел «признаки слабости» Ферстаппена

5
Формула 1

В Италии потребовали конфисковать новую Ferrari

Последние видео

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом 00:45
Формула 1

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull 01:22
Формула 1

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020 01:46
Формула 1

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020

Команда Квята показала тизер нового болида 00:52
Формула 1

Команда Квята показала тизер нового болида

Alfa Romeo запустила двигатель на новом болиде. Послушайте его прямо сейчас 00:53
Формула 1

Alfa Romeo запустила двигатель на новом болиде. Послушайте его прямо сейчас

Самое важное:

Норрис объяснил двукратное отставание от Сайнса в 2019-м
F1

Норрис объяснил двукратное отставание от Сайнса в 2019-м

Фотогалерея: «формульная» Alfa Romeo-2020 впервые едет по трассе
F1

Фотогалерея: «формульная» Alfa Romeo-2020 впервые едет по трассе

Вандорн стал резервным пилотом Mercedes
F1

Вандорн стал резервным пилотом Mercedes

Хэмилтон увидел «признаки слабости» Ферстаппена
F1

Хэмилтон увидел «признаки слабости» Ферстаппена

Феттель первым сядет за руль новой Ferrari на тестах
F1

Феттель первым сядет за руль новой Ferrari на тестах

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.