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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Фотогалерея: Alpine стала розовой

С такой ливреей французская команда проведет два первых Гран При

Фотогалерея: Alpine стала розовой
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Команда Alpine за ночь сменила ливрею своей машины и во второй день в Бахрейне предстала в розовом цвете в честь своего спонсора, производителя водяных фильтров BWT.

Детали Alpine A522
Детали Alpine A522
1/13

Фотограф: LAT Images

Детали Alpine A522
Детали Alpine A522
2/13

Фотограф: LAT Images

Детали Alpine A522
Детали Alpine A522
3/13

Фотограф: LAT Images

Детали Alpine A522
Детали Alpine A522
4/13

Фотограф: LAT Images

Детали Alpine A522
Детали Alpine A522
5/13

Фотограф: LAT Images

Эстебан Окон, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522
6/13

Фотограф: LAT Images

Эстебан Окон, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522
7/13

Фотограф: LAT Images

Эстебан Окон, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522
8/13

Фотограф: LAT Images

Эстебан Окон, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522
9/13

Фотограф: LAT Images

Эстебан Окон, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522
10/13

Фотограф: LAT Images

Эстебан Окон, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522
11/13

Фотограф: LAT Images

Эстебан Окон, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522
12/13

Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images

Эстебан Окон, Alpine A522
Эстебан Окон, Alpine A522
13/13

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

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