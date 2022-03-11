Фотогалерея: Alpine стала розовой

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Alpine за ночь сменила ливрею своей машины и во второй день в Бахрейне предстала в розовом цвете в честь своего спонсора, производителя водяных фильтров BWT.

Детали Alpine A522 1 / 13 Фотограф: LAT Images Детали Alpine A522 2 / 13 Фотограф: LAT Images Детали Alpine A522 3 / 13 Фотограф: LAT Images Детали Alpine A522 4 / 13 Фотограф: LAT Images Детали Alpine A522 5 / 13 Фотограф: LAT Images Эстебан Окон, Alpine A522 6 / 13 Фотограф: LAT Images Эстебан Окон, Alpine A522 7 / 13 Фотограф: LAT Images Эстебан Окон, Alpine A522 8 / 13 Фотограф: LAT Images Эстебан Окон, Alpine A522 9 / 13 Фотограф: LAT Images Эстебан Окон, Alpine A522 10 / 13 Фотограф: LAT Images Эстебан Окон, Alpine A522 11 / 13 Фотограф: LAT Images Эстебан Окон, Alpine A522 12 / 13 Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images Эстебан Окон, Alpine A522 13 / 13 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images