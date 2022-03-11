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Фотогалерея: Alpine стала розовой
С такой ливреей французская команда проведет два первых Гран При
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Команда Alpine за ночь сменила ливрею своей машины и во второй день в Бахрейне предстала в розовом цвете в честь своего спонсора, производителя водяных фильтров BWT.
Детали Alpine A522
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Фотограф: LAT Images
Детали Alpine A522
2/13
Фотограф: LAT Images
Детали Alpine A522
3/13
Фотограф: LAT Images
Детали Alpine A522
4/13
Фотограф: LAT Images
Детали Alpine A522
5/13
Фотограф: LAT Images
Эстебан Окон, Alpine A522
6/13
Фотограф: LAT Images
Эстебан Окон, Alpine A522
7/13
Фотограф: LAT Images
Эстебан Окон, Alpine A522
8/13
Фотограф: LAT Images
Эстебан Окон, Alpine A522
9/13
Фотограф: LAT Images
Эстебан Окон, Alpine A522
10/13
Фотограф: LAT Images
Эстебан Окон, Alpine A522
11/13
Фотограф: LAT Images
Эстебан Окон, Alpine A522
12/13
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Эстебан Окон, Alpine A522
13/13
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
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