Фотофиниш на «Интерлагосе»: видео и фото
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Пьер Гасли и Льюис Хэмилтон подарили болельщикам Ф1 эпичную концовку Гран При Бразилии, промчавшись под клетчатый флаг практически колесо в колесо.
Из-за хаотичной концовки гонки в Сан-Паулу, ставшей следствием двух рестартов и двух столкновений – на финальный круг дистанции Пьер Гасли отправился вторым, а Льюис Хэмилтон третьим.
Несмотря на все усилия действующего чемпиона, он так и не смог опередить соперника на более слабой машине, уступив на финише 0,062 секунды или всего пару метров.
Вот как это было:
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Слайдер
Список
1/4
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
2/4
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
3/4
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
4/4
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Пьер Гасли
|Команды
|Toro Rosso В Магазин , Mercedes В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Фотофиниш на «Интерлагосе»: видео и фото
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