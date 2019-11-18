Фотофиниш на «Интерлагосе»: видео и фото

Из-за хаотичной концовки гонки в Сан-Паулу, ставшей следствием двух рестартов и двух столкновений – на финальный круг дистанции Пьер Гасли отправился вторым, а Льюис Хэмилтон третьим.

Несмотря на все усилия действующего чемпиона, он так и не смог опередить соперника на более слабой машине, уступив на финише 0,062 секунды или всего пару метров.

Вот как это было: