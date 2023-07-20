Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина
Нико приехал на Гран При Венгрии в новом образе, осветлив шевелюру почти до белого цвета
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
«Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса
«Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса «Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса
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