Фото: сравнение расцветок болидов Alfa Romeo 2021 и 2022 годов

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27 февраля команда Формулы 1 Alfa Romeo показала миру расцветку, в которую C42 будет покрашена на сезон-2022. Стоит отметить, что в дизайне стало заметно больше красного цвета: теперь его можно увидеть на носовой части автомобиля и также на кожухе двигателя.

Через некоторое время после презентации Ф1 опубликовала твит, благодаря которому видно, что еще изменилось в новой ливрее:

Напомним, что с 10 по 12 марта в Бахрейне состоится вторая часть предсезонных тестов Ф1.

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