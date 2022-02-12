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Формула 1 Избранное

Фото: сравнение автомобилей Aston Martin AMR22 и McLaren MCL36

Нам удалось сравнить в одинаковых ракурсах два новых автомобиля команд: можно увидеть, насколько отличаются подходы коллективов

Фото: сравнение автомобилей Aston Martin AMR22 и McLaren MCL36
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