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Фото: сравнение автомобилей Aston Martin AMR22 и McLaren MCL36
Нам удалось сравнить в одинаковых ракурсах два новых автомобиля команд: можно увидеть, насколько отличаются подходы коллективов
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Mercedes: Хэмилтон будет на презентации нового болида
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Технический анализ: что мы узнали о новом болиде McLaren
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Фото: сравнение автомобилей Aston Martin AMR22 и McLaren MCL36
Поделились
Комментарии