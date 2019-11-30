Фото: специальные раскраски шлемов к финальному Гран При сезона
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30 нояб. 2019 г., 11:34
Сразу несколько пилотов на заключительном этапе Ф1 2019 года решили отказаться от обычных раскрасок шлемов и подготовили особые дизайны. Например, Хэмилтон отразил шесть чемпионских титулов, а Норрис разместил на шлеме рисунок с гоночным инженером. Мы собрали фотографии из Абу-Даби.
Слайдер
Список
Шлем гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля
1/9
Фотограф: JMD Jens Munser Designs
Шлем гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля
2/9
Фотограф: JMD Jens Munser Designs
Шлем гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля
3/9
Фотограф: JMD Jens Munser Designs
Ландо Норрис, McLaren
4/9
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
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Ромен Грожан, Haas
5/9
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes
6/9
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Пьер Гасли, Scuderia Toro Rosso STR14
7/9
Фотограф: Эрик Юниус
Шлем гонщика Renault Sport F1 Team Даниэля Риккардо
8/9
Фотограф: Renault F1
Шлем гонщика Williams Джорджа Расселла
9/9
Фотограф: MDM Designs
Даже Даниил Квят привез шлем в новых цветах:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
Фото: специальные раскраски шлемов к финальному Гран При сезона
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