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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Галерея

Фото: специальные раскраски шлемов к финальному Гран При сезона

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Фото: специальные раскраски шлемов к финальному Гран При сезона
30 нояб. 2019 г., 11:34

Сразу несколько пилотов на заключительном этапе Ф1 2019 года решили отказаться от обычных раскрасок шлемов и подготовили особые дизайны. Например, Хэмилтон отразил шесть чемпионских титулов, а Норрис разместил на шлеме рисунок с гоночным инженером. Мы собрали фотографии из Абу-Даби.

Слайдер
Список

Шлем гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля

Шлем гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля
1/9

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля

Шлем гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля
2/9

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля

Шлем гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля
3/9

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Ландо Норрис, McLaren

Ландо Норрис, McLaren
4/9

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

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Ромен Грожан, Haas

Ромен Грожан, Haas
5/9

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes

Льюис Хэмилтон, Mercedes
6/9

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Пьер Гасли, Scuderia Toro Rosso STR14

Пьер Гасли, Scuderia Toro Rosso STR14
7/9

Фотограф: Эрик Юниус

Шлем гонщика Renault Sport F1 Team Даниэля Риккардо

Шлем гонщика Renault Sport F1 Team Даниэля Риккардо
8/9

Фотограф: Renault F1

Шлем гонщика Williams Джорджа Расселла

Шлем гонщика Williams Джорджа Расселла
9/9

Фотограф: MDM Designs

Даже Даниил Квят привез шлем в новых цветах:

 
 
 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Квалификация Проходит прямо сейчас
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пт 29 нояб.
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13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
15:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
12:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
15:00
17:00
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