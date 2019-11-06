Фото: сломанная подвеска Феттеля
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На Гран При США Себастьян Феттель сошел с дистанции после поломки подвески. После гонки Ferrari не стала сообщать каких-то подробностей – но на появившихся недавно фотографиях хорошо видно, что сломался верхний поперечный рычаг.
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Поломанная подвеска Себастьяна Феттеля, Ferrari SF90
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Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Поломанная подвеска Себастьяна Феттеля, Ferrari SF90
2/9
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Поломанная подвеска Себастьяна Феттеля, Ferrari SF90
3/9
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Поломанная подвеска Себастьяна Феттеля, Ferrari SF90
4/9
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Поломанная подвеска Себастьяна Феттеля, Ferrari SF90
5/9
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Поломанная подвеска Себастьяна Феттеля, Ferrari SF90
6/9
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Поломанная подвеска Себастьяна Феттеля, Ferrari SF90
7/9
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Поломанная подвеска Себастьяна Феттеля, Ferrari SF90
8/9
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Поломанная подвеска Себастьяна Феттеля, Ferrari SF90
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Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Фото: сломанная подвеска Феттеля
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