Фото с тестов Pirelli раскрыло новинки Ferrari для Майами
На прошлой неделе Скудерия вместе с другими командами испытывала шины – и, как оказалось, не только их
Поражение от Red Bull на домашнем этапе в Имоле ясно дало понять, что даже сильный старт сезона ничего не гарантирует Ferrari в нынешнем сезоне.
Потому на ближайшем этапе в Майами алые F1-75 получат аэродинамический пакет с пониженным уровнем прижима и новую версию мотора, которая благодаря картографии и доработанной гибридной части обеспечит прибавку в мощности.
Однако еще до старта Гран При Ferrari воспользовалась недавними тестами Pirelli, чтобы опробовать некоторые свои новинки. В среду, когда на трассе работал Карлос Сайнс, фотограф Давиде Кавацца (его кадр вы можете видеть выше) запечатлел машину в удачном ракурсе.
Как можно видеть, в районе первого выреза в кромке днища под машиной установлен горизонтальный бортик. Это своего рода «мини-юбка», отсылающая поклонников гоночной техники в начало 80-х.
Тогда эластичные элементы по краям понтонов «запечатывали» пространство под днищем, обеспечивая там разрежение, необходимое для граунд-эффекта.
Андреа де Чезарис, McLaren MP4/1-Ford Cosworth, 1981 год
Фото: Motorsport Images
Сейчас первоочередной целью «мини-юбок» является борьба с раскачкой машины на прямых – учитывая, что в Майами есть 2-километровая прямая, этот вопрос будет особенно актуален.
Стоит отметить, что похожий подход еще в Австралии можно было заметить у Red Bull.
Детали диффузора Red Bull Racing RB18
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Кроме того, источники в Маранелло сообщили нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com новые подробности в отношении силовой установки.
Лидер сезона Ф1 Шарль Леклер действительно получит новый мотор, но это никак не связано с опасениями за надежность старого. Просто в команде сочли, что несколько лишних лошадиный сил свежего двигателя в Майами не будут лишними.
При этом картографию силовой установки действительно скорректируют, чтобы повысить ее отдачу.
Силовая установка Ferrari F1-75
При этом замену гибридной системы решено было проводить по частям. Кинетический мотор-генератор MGU-H Шарлю поставят уже сейчас, а вот батарею и управляющую электронику решено заменить чуть позже – но точно до конца лета, когда вступит в силу мораторий на любые дальнейшие доработки.
При этом большой пакет аэродинамических обновлений Ferrari готовит к Барселоне. Источники говорят о желании Скудерии показать Red Bull умение оперативно готовить новинки, что будет крайне важно в борьбе за чемпионские титулы.
Вольф предложил проводить в Китае три Гран При
Умер последний пилот Ф1, побеждавший в 1950-х