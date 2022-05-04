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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Фото с тестов Pirelli раскрыло новинки Ferrari для Майами

На прошлой неделе Скудерия вместе с другими командами испытывала шины – и, как оказалось, не только их

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Фото с тестов Pirelli раскрыло новинки Ferrari для Майами
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Поражение от Red Bull на домашнем этапе в Имоле ясно дало понять, что даже сильный старт сезона ничего не гарантирует Ferrari в нынешнем сезоне. 

Потому на ближайшем этапе в Майами алые F1-75 получат аэродинамический пакет с пониженным уровнем прижима и новую версию мотора, которая благодаря картографии и доработанной гибридной части обеспечит прибавку в мощности. 

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Однако еще до старта Гран При Ferrari воспользовалась недавними тестами Pirelli, чтобы опробовать некоторые свои новинки. В среду, когда на трассе работал Карлос Сайнс, фотограф Давиде Кавацца (его кадр вы можете видеть выше) запечатлел машину в удачном ракурсе. 

Как можно видеть, в районе первого выреза в кромке днища под машиной установлен горизонтальный бортик. Это своего рода «мини-юбка», отсылающая поклонников гоночной техники в начало 80-х.

Тогда эластичные элементы по краям понтонов «запечатывали» пространство под днищем, обеспечивая там разрежение, необходимое для граунд-эффекта. 

Андреа де Чезарис, McLaren MP4/1-Ford Cosworth, 1981 год

Андреа де Чезарис, McLaren MP4/1-Ford Cosworth, 1981 год

Фото: Motorsport Images

Сейчас первоочередной целью «мини-юбок» является борьба с раскачкой машины на прямых – учитывая, что в Майами есть 2-километровая прямая, этот вопрос будет особенно актуален. 

Стоит отметить, что похожий подход еще в Австралии можно было заметить у Red Bull.

Детали диффузора Red Bull Racing RB18

Детали диффузора Red Bull Racing RB18

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Кроме того, источники в Маранелло сообщили нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com новые подробности в отношении силовой установки.

Лидер сезона Ф1 Шарль Леклер действительно получит новый мотор, но это никак не связано с опасениями за надежность старого. Просто в команде сочли, что несколько лишних лошадиный сил свежего двигателя в Майами не будут лишними. 

При этом картографию силовой установки действительно скорректируют, чтобы повысить ее отдачу. 

Силовая установка Ferrari F1-75

Силовая установка Ferrari F1-75

При этом замену гибридной системы решено было проводить по частям. Кинетический мотор-генератор MGU-H Шарлю поставят уже сейчас, а вот батарею и управляющую электронику решено заменить чуть позже – но точно до конца лета, когда вступит в силу мораторий на любые дальнейшие доработки. 

При этом большой пакет аэродинамических обновлений Ferrari готовит к Барселоне. Источники говорят о желании Скудерии показать Red Bull умение оперативно готовить новинки, что будет крайне важно в борьбе за чемпионские титулы. 

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