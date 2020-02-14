Фото: Alfa Romeo в камуфляжной раскраске едет по трассе. За рулем Кими Райкконен

Команда Формулы 1 Alfa Romeo начала день рекламных съемок во Фьорано. Команда имеет право проехать по трассе до 100 км на специальных демо-шинах. За рулем болида сегодня сидит чемпион 2007 года Кими Райкконен. В предстоящем сезоне финн будет выступать в одной команде с итальянцем Антонио Джовинацци.

Официально Alfa Romeo еще не представляла свою новую машину C39 публике. Для съемочного дня команда подготовила специальную маскировочную ливрею, чтобы не раскрывать публике раскраску болида раньше времени. Презентация новой Alfa Romeo не в камуфляже, а в фирменных цветах,назначена на 19 февраля. В этот день стартуют предсезонные тесты Формулы 1 в Барселоне.