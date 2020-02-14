Фото: Alfa Romeo в камуфляжной раскраске едет по трассе. За рулем Кими Райкконен

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Фото: Alfa Romeo в камуфляжной раскраске едет по трассе. За рулем Кими Райкконен

Поделились
Комментарии
Фото: Alfa Romeo в камуфляжной раскраске едет по трассе. За рулем Кими Райкконен
Автор:
, редактор
14 февр. 2020 г., 09:27

Гоночный автомобиль Alfa Romeo для Формулы 1 2020 года предстал перед глазами публики. Новая машина проехала первые круги в рамках съемочного дня. Болидом управлял чемпион мира Кими Райкконен

Команда Формулы 1 Alfa Romeo начала день рекламных съемок во Фьорано. Команда имеет право проехать по трассе до 100 км на специальных демо-шинах. За рулем болида сегодня сидит чемпион 2007 года Кими Райкконен. В предстоящем сезоне финн будет выступать в одной команде с итальянцем Антонио Джовинацци.

Официально Alfa Romeo еще не представляла свою новую машину C39 публике. Для съемочного дня команда подготовила специальную маскировочную ливрею, чтобы не раскрывать публике раскраску болида раньше времени. Презентация новой Alfa Romeo не в камуфляже, а в фирменных цветах,назначена на 19 февраля. В этот день стартуют предсезонные тесты Формулы 1 в Барселоне.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing

Фото: Davide Cavazza

Читайте также:

Следующая новость
Чемпионы Формулы 1 показывают новую машину. Посмотрите на это прямо сейчас

Предыдущая новость

Чемпионы Формулы 1 показывают новую машину. Посмотрите на это прямо сейчас

Следующая новость

Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год

Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Команда, которая могла. 5 самых ярких моментов в истории Toro Rosso

2
Формула 1

Mercedes последней из топ-команд показала болид-2020

3
Формула 1

Технический анализ: почему McLaren MCL35 можно назвать оранжевой революцией

4
Формула 1

Фото: Alfa Romeo в камуфляжной раскраске едет по трассе. За рулем Кими Райкконен

28мин
5
Формула 1

В Италии потребовали конфисковать новую Ferrari

Последние видео

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом 00:45
Формула 1

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull 01:22
Формула 1

Первый выезд на трассу новой машины Red Bull

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020 01:46
Формула 1

Дирижер, театр, перчатки. Это презентация Ferrari-2020

Команда Квята показала тизер нового болида 00:52
Формула 1

Команда Квята показала тизер нового болида

Alfa Romeo запустила двигатель на новом болиде. Послушайте его прямо сейчас 00:53
Формула 1

Alfa Romeo запустила двигатель на новом болиде. Послушайте его прямо сейчас

Самое важное:

Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год
F1

Было – стало: как изменилась машина Mercedes за год

Фото: Alfa Romeo в камуфляжной раскраске едет по трассе. За рулем Кими Райкконен
F1

Фото: Alfa Romeo в камуфляжной раскраске едет по трассе. За рулем Кими Райкконен

Чемпионы Формулы 1 показывают новую машину. Посмотрите на это прямо сейчас
F1

Чемпионы Формулы 1 показывают новую машину. Посмотрите на это прямо сейчас

Машина для седьмого титула. Вот как выглядит Mercedes-2020
F1

Машина для седьмого титула. Вот как выглядит Mercedes-2020

Mercedes последней из топ-команд показала болид-2020
F1

Mercedes последней из топ-команд показала болид-2020

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.