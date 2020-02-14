Фото: Alfa Romeo в камуфляжной раскраске едет по трассе. За рулем Кими Райкконен
Гоночный автомобиль Alfa Romeo для Формулы 1 2020 года предстал перед глазами публики. Новая машина проехала первые круги в рамках съемочного дня. Болидом управлял чемпион мира Кими Райкконен
Команда Формулы 1 Alfa Romeo начала день рекламных съемок во Фьорано. Команда имеет право проехать по трассе до 100 км на специальных демо-шинах. За рулем болида сегодня сидит чемпион 2007 года Кими Райкконен. В предстоящем сезоне финн будет выступать в одной команде с итальянцем Антонио Джовинацци.
Официально Alfa Romeo еще не представляла свою новую машину C39 публике. Для съемочного дня команда подготовила специальную маскировочную ливрею, чтобы не раскрывать публике раскраску болида раньше времени. Презентация новой Alfa Romeo не в камуфляже, а в фирменных цветах,назначена на 19 февраля. В этот день стартуют предсезонные тесты Формулы 1 в Барселоне.
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing
Фото: Davide Cavazza
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|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин
Фото: Alfa Romeo в камуфляжной раскраске едет по трассе. За рулем Кими Райкконен
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